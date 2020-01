Straaljagers, waaronder nieuwe F-35's, oefenen zes weken lang boven Groningen

Vanaf de vliegbasis in Leeuwarden wordt gevlogen boven het oefengebied in Groningen, Friesland en de Noordzee.

Verschil tussen F-16 en F-35?

'Er wordt gevlogen van maandag tot en met donderdag tot elf uur 's avonds', zegt woordvoerder Jayme Tol van de vliegbasis in Leeuwarden. Er wordt gevlogen vanaf drie kilometer hoogte. Volgens Tol is er nauwelijks een verschil te horen tussen een F-16 en een F-35. 'Dan moet je wel een heel getraind oor hebben.'

In het donker

Er wordt getraind om vliegers inzetgereed te maken voor een missie. 'Bij missies vinden de meeste activiteiten in het donker plaats en dus is het belangrijk dat we ook 's avonds oefenen', verklaart Tol.

Door de geluidsbarrière

We zullen de komende weken dus wel eens een straaljager over horen komen. Daarbij kan het gebeuren dat een toestel door de geluidsbarrière gaat. 'We hopen dat natuurlijk niet', zegt Tol. 'Maar het is soms niet te voorkomen. Het gebeurt vooral boven de Noordzee bij een bepaalde windrichting. Aan land is dat dan te horen als een harde knal.'

De oefeningen starten maandag om 17:15 uur en duren zes weken.