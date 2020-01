Gemeente haalt duizenden kerstbomen op: 'Soms met de lampjes er nog in'

'We schatten dat we tussen de vijf- en tienduizend bomen op kunnen halen', vertelt Richard Oosterloo namens de milieudienst van de gemeente Groningen.

Kleine auto's

Voor het ophalen van de bomen gebruikt de gemeente verschillende soorten wagens.

'We rijden het grootste gedeelte met grote vrachtwagens maar dat is niet altijd mogelijk.' Voor de kleinere straten wordt er met een auto gereden. 'Hierdoor is er wel sprake van meer verkeersbeweging, want met een boompje of tien zit zo'n auto wel vol.'

Ergernis

Volgens Oosterloo stonden veel mensen al te popelen om hun boom de deur uit te doen. Dat zorgt soms voor ergernis.

'Vorige week begon het gemopper al. Zodra de kerstdagen voorbij zijn heb je er mensen bij die de boom direct op straat gooien. Waarom hebben mensen niet het fatsoen om even te wachten?'

Met piek en verlichting

Naast nare ervaringen gebeuren er ook genoeg vrolijke dingen onderweg. Oosterloo: 'We komen regelmatig een volledig opgetuigde boom tegen, met de piek en verlichting er nog in. Dit geeft wel extra werk, omdat we die bomen met het oog op het milieu, apart moeten afvoeren.'

Wanneer aan de weg?

Woon je in Groningen en wil je van je kerstboom af? Dan kun je hem de komende twee weken tussen maandag en donderdag van 6.00 tot 8.00 uur op de stoep zetten, dan haalt de gemeente je boom op.

