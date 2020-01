Groot deel kledingwinkels Steps en Promiss sluit de deuren

Dat heeft het Belgische moederbedrijf FNG maandag bekendgemaakt. FNG gaat de kleding van beide merken voortaan alleen nog via de webwinkels verkopen.

Vier noordelijke winkels

In het Noorden heeft Steps vestigingen in Stad, Winschoten, Leeuwarden en Emmen. Promiss heeft in onze omgeving alleen een vestiging in Assen. Over het lot van deze winkels is nog niets bekend.

Melding op website

Op de website van de betreffende vestigingen is onderstaande verklaring te lezen:

'Wegens omstandigheden zijn veel van onze winkels vandaag gesloten of zullen later open gaan. Onze excuses voor het ongemak. Mocht je vandaag willen weten of de winkel open is, neem dan telefonisch contact op met de desbetreffende winkel.'

Online verkoop

De sluiting van de winkels volgt op het besluit van het Belgische moederbedrijf FNG om de kleding van beide merken alleen nog via de webwinkels verkopen. In totaal werken er 108 vaste werknemers en 126 mensen met een tijdelijk contract bij de Nederlandse winkels. Voor circa vijftig van hen is er plek bij andere ketens van FNG.

