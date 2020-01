Alberto Stegeman ontmaskert Delfzijlster 'antiekhandelaar'

Rotzooi in bananendozen, dat leverde Wim G. uit Delfzijl zijn klanten. Ze kochten antieke spullen van hem die hij nooit leverde. Dankzij programmamaker Alberto Stegeman werd de man in april vorig jaar opgepakt door de politie.

In het programma 'Stegeman op de Bres' was zondagavond te zien hoe de man op heterdaad werd betrapt in zijn woning aan de Uilenhoek in Delfzijl.



Handel via Marktplaats

De handelswijze van G. is elke keer hetzelfde. Hij biedt dure antieke spullen aan, die hij vervolgens niet levert. De gedupeerden, met wie hij via verschillende Marktplaatsaccounts contact heeft, ontvangen oude rommel verpakt in bananendozen.



Op heterdaad betrapt



Een collega van Stegeman neemt via Marktplaats contact met de man op. Zij koopt zogenaamd een bank bij hem en spreekt af die thuis in Delfzijl op te halen. Daar aangekomen confronteert Stegeman hem met zijn daden. Hij wordt op heterdaad betrapt.

G. reageert in de eerste instantie onverschillig op de komst van Stegeman en zijn cameraploeg. Hij ontkent de aantijgingen. 'Ik heb alles netjes geleverd', zegt hij meerdere keren tegen Stegeman en een slachtoffer. Later bekent hij. Op de vraag waarom hij mensen geld aftroggelde, heeft hij geen antwoord.



Twee keer aangehouden

G. zat in april drie dagen in voorarrest. Na zijn vrijlating wordt hij later opnieuw aangehouden voor tien dezelfde feiten. De politie besluit de aangiftes te bundelen.

Wanneer G. voor de rechter moet verschijnen, is nog niet bekend.



Hoe voorkom je dat je opgelicht wordt?

Per jaar krijgt de politie zo'n 40.000 aangiftes binnen van oplichting. Veel van die aangiftes gaan om aankoopfraude: mensen die iets kopen en dat niet geleverd krijgen. Oplichting is te voorkomen door goed te kijken of een product een realistische prijs heeft en door te checken of de verkoper betrouwbaar is. Per jaar krijgt de politie zo'n 40.000 aangiftes binnen van oplichting. Veel van die aangiftes gaan om aankoopfraude: mensen die iets kopen en dat niet geleverd krijgen. Oplichting is te voorkomen door goed te kijken of een product een realistische prijs heeft en door te checken of de verkoper betrouwbaar is. 'Hiervoor kun je kijken op fora of reviews zoeken', zegt Gijs van der Linden van het landelijk meldpunt internetoplichting. Chatten met de politie is ook een mogelijkheid. 'Wij kunnen een rekeningnummer, telefoonnummer of adres van een webwinkel checken.' Een andere tip, die André Vermeulen van de fraudehelpdesk geeft, is te zorgen dat je alleen handelt binnen het systeem van Marktplaats. 'Marktplaats heeft, net als moederbedrijf Ebay, een gesloten betaalsysteem. Als je via dat systeem handelt, loop je het minste risico.

