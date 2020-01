Speciaalbiertje d'Olle Grieze komt dit jaar uit Friesland

Een groep bierbrouwers is deze maandag in Het Brouwdok in Harlingen aan de slag met een historisch bierrecept. De opbrengst van het biertje gaat voor een groot deel naar het onderhoud van het Martinikerk-orgel.

Het gaat om de nieuwste editie van d'Olle Grieze, de jaarlijkse noordelijke brouwerssamenwerking die wordt aangegaan voor het Bierfestival in Groningen.

Elk jaar wordt er voorafgaand aan het festival een recept uitgekozen dat wordt gebrouwen. Zo'n recept komt uit oude boeken en archieven. Ook hobbybrouwers worden uitgenodigd om zo'n oud recept te maken.

Het is de eerste keer dat het biertje in Friesland wordt gebrouwen.

Haver en Groningse hop

Gerard Ypenga van Het Brouwdok vertelt aan Omrop Fryslan over het recept voor het nieuwste middeleeuws biertje. 'In dit oude recept werken ze met heel veel haver, dat we apart behandelden omdat het een heel bijzondere grondstof is.' De haver komt uit de omgeving, en in Groningen is een boer die hop verbouwt, dat we gebruiken.'

Bierbelasting

Duco Dokter vond het recept voor het middeleeuwse biertje. 'In die tijd was bier erg belangrijk voor een stad, omdat mensen er belasting over moesten betalen. Vandaar dat er voorschriften werden gemaakt met wat er wel en niet in het recept mocht zitten.'

Aan het brouwen van het bier gaat een lange voorbereidingstijd vooraf. Na de brouwdag moet het biertje bovendien nog een aantal weken onaangeroerd blijven, voordat hij geproefd kan worden. Pas in april wordt het nieuwe biertje officieel gepresenteerd.

