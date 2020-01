CdK Paas over uitblijven extra geld jeugdzorg: 'Dat is erg'

Meerdere oproepen aan het kabinet om extra geld voor de jeugdzorg beschikbaar te stellen, hebben nog niet geholpen. Dat constateert Commissaris van de Koning René Paas maandag in zijn nieuwjaarstoespraak. 'En dat is erg', vindt hij.

Paas vraagt in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie opnieuw aandacht voor de jeugdzorgproblematiek.

Langdurig probleem

In onze provincie lopen bij veel gemeenten de tekorten op het gebied van de jeugdzorg op. Volgens Paas kan het zo niet langer.

'Het nieuws over de jeugdzorg is niet vrolijk', zegt Paas. 'Vijf jaar na de decentralisatie zien gemeenten dat het niet goed gaat. Ze hebben grote tekorten. In het afgelopen jaar heb ik mijn eerste en enige ambtsbericht aan deze kwestie gewijd. En ik was niet de enige die er aandacht voor vroeg. Enorm geholpen heeft het nog niet.'



Jeugdzorg weer op de schop In november maakte het kabinet bekend dat de jeugdzorg opnieuw op de schop gaat. Een flink deel van deze zorg blijkt toch niet het beste af onder de hoede van de gemeente. Kinderen moeten wachten op hulp en zorgverleners komen om in het papierwerk. Tal van Groningse gemeenten kampen met tekorten door de kosten van de jeugdzorg. De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) stuurde hierover een brandbrief naar de Tweede Kamer.

Geld, ruimte en respect nodig

Paas vervolgt: 'Je kunt zeggen: zo gaat het niet langer. En dan heb je groot gelijk. Jeugdzorgmedewerkers zijn vastbesloten om jonge Groningers te helpen. Ondanks alles. Ze verdienen meer steun dan ze krijgen. Dat gaat over geld en ruimte om je werk te kunnen doen. Maar vandaag ook om ons respect.'

Overleggen met boeren

De Groninger commissaris refereert in zijn toespraak ook aan de boerenprotesten, onder meer in Groningen en Den Haag. Daar uitten vele boeren hun ongenoegen over de in hun ogen te strenge stikstofregels. Volgens Paas is overleg van belang om tot een oplossing te komen.

'In de geschiedenis van Nederland hebben we echt wel grotere problemen overwonnen', vervolgt hij. 'Door te overleggen en door ons niet in te graven in posities, maar oog te hebben voor belangen. Er is de laatste tijd veel behoefte aan respect voor Nederlandse tradities. Goed overleg is er zo een.'



Gas terug, riepen we. Op straat en bij de rechter. Dat gebeurt nu, sneller dan we voor mogelijk hielden René Paas - Commissaris van de Koning

Beweging in gasdossier

Onvermijdelijk is zijn aandacht voor de gaswinningsproblematiek. Paas constateert in zijn speech dat er beweging zit in het dossier.

'Gas terug, riepen we. Op straat en bij de rechter. Dat gebeurt nu, sneller dan we voor mogelijk hielden. Het beweegt ook bij de schadeafhandeling, waar - mede dankzij de stuwmeerregeling - meer mensen sneller en beter worden geholpen.'

'Het beweegt zelfs bij die taaie versterkingsoperatie, waar het tot nu toe nog nooit snel is gegaan. Natuurlijk: eerst zien dan geloven, maar ik verwacht dat we snel tot de conclusie zullen komen dat er veel beweegt. En in de goede richting.'

