Drijvend zonnepark op zandwinningsplas Sellingerbeetse wordt kleiner

De Noord- en Zuidplas in Sellingerbeetse (Foto: Kremer Zand en Grind)

Het drijvende zonnepark op de zuidelijke zandwinningsplas in Sellingerbeetse wordt ongeveer acht hectare kleiner dan gepland.

Het plan is aangepast naar aanleiding van opmerkingen tijdens bewonersbijeenkomsten, zo stelt ontwikkelaar GroenLeven. Ook de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen hadden 'grote twijfels' bij de omvang van het park.

In eerdere plannen zou ongeveer twee derde van de zuidelijke zandwinningsplas in Sellingerbeetse bedekt worden met drijvende zonnepanelen. In de aangepaste plannen wordt ongeveer de helft van de plas bedekt. De opgewekte energie wordt gebruikt voor de zandwinning.

Plannen

Tegelijkertijd wordt een zogenaamde 'zandklasseerinstallatie' verhuist naar het industriegebied in Ter Apelkanaal. Het zand wordt dan via pijpleidingen vervoert naar de installatie. Daardoor hebben omwonenden geen last meer van vrachtwagens rondom de plas.

Vogels maken gebruik van een zonnepark als rustplek GroenLeven

'Weinig kritiek'

Volgens de gemeente Westerwolde is er bij een bewonersbijeenkomst in december 'weinig kritiek' geuit over de huidige plannen. Een aantal omwonenden is wel benieuwd naar de effecten op voornamelijk vogels.

Ontwikkelaar GroenLeven zegt daar rekening mee te houden: 'We zien bij andere drijvende zonneparken dat vogels een plas bij een zonnepark goed weten te vinden en ook gebruik maken van het park als rustplek', aldus een woordvoerder.

Bovendien wordt de omgeving financieel gecompenseerd. De bedoeling is dat er een fonds komt met daarin ongeveer 195 duizend euro per jaar en dat vijftien jaar lang. De omgeving bepaalt waar het geld voor wordt gebruikt, maar het moeten initiatieven zijn die bijdragen aan duurzaamheid of leefbaarheid.

Besluitvorming

Aankomende woensdag praat de gemeenteraad over het zonnepark. Als ze akkoord gaat met de voorlopige plannen, dan kunnen de initiatiefnemers weer verder. Toch betekent het niet dat het zonnepark er daadwerkelijk mag komen.

Waarschijnlijk is in het voorjaar een definitief plan klaar en moet de gemeenteraad er opnieuw over beslissen.

Lees ook:

- Plannen voor groot drijvend zonnepark op zandwinningsplas

- Alles over zonneparken in Groningen