Ouderen verhuizen naar nieuw revalidatiecentrum in Delfzijl

Een spannende dag voor ruim dertig ouderen van het revalidatiecentrum in Appingedam. Ze verhuisden maandag naar de nieuwe locatie in Delfzijl.

Naast verpleeghuis Vliethoven is het Revalidatiecentrum Eemsdelta geopend.

Beetje chaotisch

Met speciale rolstoeltaxi's en ambulances gingen de ouderen maandag over. Ze zaten in het voormalige verpleeghuis Solwerd in Appingedam. Het gebouw wordt komend jaar gesloopt vanwege de bouw van de nieuwe schoolcampus.

Voor de 84-jarige Theresia Braam verliep de verhuizing vrijwel vlekkeloos. 'Het was eerst een beetje chaotisch, maar toen het eenmaal liep, ging het prima', vertelt ze onder het genot van een kop koffie.

Weer lopen

Braam is zeven maanden geleden gevallen in de badkamer in haar huis in Delfzijl en brak haar heup en knie. Na een operatie in het ziekenhuis moet ze revalideren. Ze hoopt vanaf deze week weer te mogen lopen. 'Ik wil dolgraag naar huis', zegt ze met een kleine traan in de ogen.

Bij mevrouw Braam liep de verhuizing vlekkeloos.



Foto: Martin Drent/RTV Noord

Het nieuwe centrum is een samenwerking tussen Zonnehuisgroep Noord en stichting De Hoven. Het telt veertig bedden voor revalidatie en tien bedden voor eerstelijns verblijf, als mensen om medische redenen tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.

Paar maanden

'Het is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld na een operatie, botbreuk of beroerte nog niet thuis kunnen revalideren', zegt bestuurder Nienke Ybema van Zonnehuisgroep Noord. 'In dit centrum zijn verpleegkundigen en oefenprogramma's om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk weer naar huis kunnen. Gemiddeld blijven ze hier een paar maanden.'

Het centrum is een voorloper van het nieuwe geriatrische expertisecentrum, dat over enkele jaren wordt gebouwd op de Lentis-locatie aan de Jachtlaan in Delfzijl. Ook Lentis sluit zich dan aan. Dat is één van de plannen uit het Groninger Zorgakkoord voor toekomstbestendige zorg, dat twintig partijen met minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid afgelopen voorjaar sloten.

Tijdelijke locatie

'We blijven hier minstens vijf jaar', zegt Karin van der Vries, manager Ontwikkeling bij stichting De Hoven. 'Als het expertisecentrum komt, verhuizen we daar naartoe. Zover is het nog niet. Plannenmakerij kost tijd, vandaar dat we dat nu overbruggen met tijdelijke huisvesting. Daardoor blijft de revalidatiezorg dichtbij huis.'

Theresia Braam hoopt over enkele maanden weer thuis te zijn. Hoewel de verhuizing goed verliep, valt haar nieuwe kamer wat tegen: 'Het is zo klein. Er staat een bed in en twee nachtkastjes, maar ik kan er nauwelijks keren. Dat vind ik niet prettig.'

Iedereen op z'n stek

Volgens Van der Vries zijn de kamers inderdaad wat kleiner, maar is het voor de bewoners tijdelijk: 'Het doel is revalidatie, zodat cliënten snel terug kunnen naar huis. De verhuizing zelf verliep goed. Iedereen is op zijn stek, zodat vanavond en vannacht de zorg goed verleend kan worden.'