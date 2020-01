Hoe haalbaar is een vuurwerkverbod? 'Een appverbod op de fiets is ook moeilijk handhaven'

Er lijkt een kentering plaats te vinden in de discussie over vuurwerk. Voor het eerst is een meerderheid in de Tweede Kamer vóór een verbod op risicovol vuurwerk.

Een groot deel van de Tweede Kamer wil vooral een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zo zou het kunnen dat sterretjes, 'bloemetjes' en 'fonteintjes' aan het verbod ontsnappen. Als een verbod met zo'n onderscheid niet uitvoerbaar is, wil een partij als de PvdA een totaalverbod op al het consumentenvuurwerk.

Ook burgemeester Koen Schuiling van gemeente Groningen wil een deel van het vuurwerk verbieden. Hij verwacht dat zelfs 'zijn' landelijke VVD zal instemmen met een verbod.

Hoe reëel is handhaving?

Belangrijke voorwaarde voor een aantal partijen: een dergelijk verbod moet wel te handhaven zijn door de politie. Maar hoe reëel is dat?

'Dat zal de eerste jaren heel lastig zijn', denkt rechtsgeleerde Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar om het daarom maar niet in te voeren, vindt hij onzin.

'Er zijn veel meer regels die amper te handhaven zijn. Dat maakt ze nog niet zinloos. Kijk bijvoorbeeld naar het verkeer. Het appverbod op de fiets of straks de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.'

Een meerderheid is nu voor een verbod. Dat zal meehelpen Jan Brouwwer - rechtsgeleerde RUG

Opinie

Daarbij ziet Brouwer een 'duidelijke verschuiving' in de publieke opinie over vuurwerk. 'Tien jaar geleden werd er amper over een verbod gesproken, nu is een meerderheid voor zo'n verbod. Dat zal ook meehelpen.'

Die tendens in de opinie is ook te zien in twee recente Lopend Vuur-stellingen bij RTV Noord. Zo'n 55 procent van de (Groningse) stemmers, vindt dat vuurwerk bij oud en nieuw hoort. In een andere recente stelling, vindt 82 procent wel dat we oud en nieuw anders moeten gaan vieren.

Los van de publieke opinie, vindt de hoogleraar, zou de overheid niet alles alleen moeten handhaven. 'Ik zie hier ook een taak voor de samenleving. Spreek elkaar erop aan als de regels overtreden worden.'

