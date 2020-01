Hoe gaat het met Wildlands na bezuinigingen, ontslagen en verbouwingen?

2019 was het jaar van de waarheid voor Wildlands Adventure Zoo in Emmen.

De noodlijdende dierentuin werd gered van een faillissement doordat de gemeente Emmen de schulden overnam, personeelsleden ontslagen zijn en er flink bezuinigd is. Tegelijkertijd is er verbouwd om de noodlijdende dierentuin uit het slop te trekken, zo meldt RTV Drenthe.

Maar wat heeft dit allemaal opgeleverd? Wildlands maakt later vanochtend in een persconferentie de resultaten over 2019 bekend.

Minder bezoekers dan prognose

Eind vorig jaar, vlak voor de kerstvakantie, liet interim-directeur Erik van Engelen weten dat het aantal bezoekers van 2019, ongeveer zal uitkomen op rond de 910.000. Het eindresultaat hing nog af van de Wildnights, waarbij het park tussen 21 december en 5 januari ook in de avonduren geopend was. De vorige editie tijdens de kerstperiode trok nog 36.000 bezoekers.

De voorspelde 910.000 bezoekers is minder dan de prognose van 940.000, die de directie eerder maakte. Van Engelen gaf aan het sentiment en de betere waardering van de bezoekers belangrijker te vinden. Wat de bezoekersaantallen betekenen voor de financiën van het park, wordt later vandaag bekend.

Aantal miljoenen verlies

Wat wel al vaststaat is dat het park een aantal miljoen euro verlies heeft geleden in 2019. Nadat het in 2018 ruim 8,5 miljoen euro verlies leed, is de voorspelling dat dit vorig jaar een 'paar miljoen' euro zal zijn.

Het park gaf aan het verlies uit 2018 niet in een jaar weg te kunnen poetsen, omdat het nog steeds vocht tegen de hoge kosten. Dit omdat het oude bedrijfsplan gebaseerd was op jaarlijks 1,2 miljoen bezoekers. Die prognose is met de komst van Van Engelen in oktober 2018 overboord gegooid. Volgens hem is dat bezoekersaantal veel te hoog.

Metamorfose gaande

Het verbeterplan dat Wildlands bij de inmiddels enige financier van het park, de gemeente Emmen, in moest leveren moet het park er weer bovenop helpen. Het mes is gezet in de kosten en ook zijn er delen van het park verbouwd, omdat er te weinig dieren waren. Er is onder meer een doorsteek gemaakt van Nortica naar Serenga. Nortica ondergaat momenteel een metamorfose en er staan nog meer verbouwingen op stapel.

Ook daar wijdt Wildlands later vandaag verder over uit. Eerder is al aangekondigd dat sowieso het Kompasplein, direct na de ingang aan de beurt is. Daar zijn nu geen dieren te zien.

Een van de nieuwe gedeelten in Wildlands is de Raccoon Creek in Nortica. Een maand geleden werd dit geopend.

