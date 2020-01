Lopend Vuur: Vuurwerk is een traditie die moet veranderen

Het nieuwe jaar is al een week oud en nog steeds knalt het vuurwerk na. De discussie over vuurwerk met oud en nieuw is sterker dan ooit.

Volgens CDA-minister Hugo de Jonge is het afsteken van vuurwerk een traditie die moet veranderen. Dat zei hij gisteravond in het RTL4-programma Jinek. 'Zoals het nu is, kan het natuurlijk niet langer. Ik geniet zelf altijd erg van vuurwerk, maar als ik dan politieauto na politieauto zie rijden, dan denk ik: dit is een traditie die moet veranderen', aldus de minister. De Jonge vindt wel dat we ook oog moeten hebben voor de mensen die genieten van het vuurwerk.

Politiek

In de Tweede Kamer lijkt inmiddels ook een meerderheid te zijn om het afsteken van vuurwerk verder in te perken. En het overgrote deel van de CDA en VVD-burgemeesters in de honderd grootste gemeenten wil een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Dat blijkt na navraag door de NOS. Van de ongeveer 25 burgemeesters die de NOS sprak, waren er maar twee die een vuurwerkverbod niet nodig vonden.

De tijd lijkt rijp voor veranderingen, maar hoe kijk jij daar naar? In ons Lopend Vuur hebben we het de afgelopen weken al vaker gehad over vuurwerk, maar nu de discussie volop bezig is, doen we nog een keer mee.

Praat mee

