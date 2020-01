Kunstveiling voor zieke Geuko levert ruim 9000 euro op

'We hadden geen verwachtingen en dus zijn we met elke euro blij', zegt vader Gert-Jan van Lang.

Zenuwtransplantaties

Dankzij het EO-programma 'Je geld of mijn leven' kon Geuko eerder naar de Verenigde Staten. Nu is geld nodig voor zenuwtransplantaties.

'Er moeten eerst tests worden gedaan, maar de artsen denken dat ze zijn schouders, ellenbogen en zijn ademhalingsspier kunnen fixen', legt Van Lang uit. Voor een tweede reis naar Amerika is 49.000 euro nodig.

Verzekeraar

'Er zit nog wel wat in onze pot', vertelt Van Lang. 'Maar dat kunnen we niet allemaal gebruiken. Er is ook geld nodig voor hulpmiddelen voor Geuko. Voor Geuko is er namelijk geen stichting, er is geen instantie die ons helpt.'

Van Lang heeft ook nog hoop dat zijn verzekeraar wat bijdraagt. 'We zijn net overgestapt en ik heb de nieuwe verzekeraar gevraagd of ze de tests voor de transplantaties willen betalen. Dan zijn we weer een deeltje geholpen. Maar ik heb nog geen antwoord.'

Lees ook:

- Veiling Geuko bijna ten einde: 'Het loopt nog niet zo vlot'

- Helpt verkoop schilderijen Geuko op weg naar nieuw avontuur in Amerika?