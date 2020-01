Boer uit Onnen zet hek in tegen Duitse wolf

De dieren werden eind november dood aangetroffen. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit is een wolf de dader.

'Dat kwam niet als een verrassing', reageert boer Koops nuchter. 'Aan de schapen kon je eigenlijk al zien dat het geen vos of hond is geweest. Dit moest echt iets groters zijn geweest. Een wolf dus.'

Schapen vergoed

Met die zekerheid op zak kan Koops zich richten op het regelen van de vergoeding bij de provincie. Want daar heeft hij nu recht op.

'Niet als het een vos was geweest, want die mogen bejaagd worden. Een wolf is beschermd, daar kun je niets tegen doen. Over het schadebedrag weet ik nog niets. Ze betalen in elk geval de schapen en de kosten van de veearts.'

Puberwolf op ontdekkingstocht

Naast de dode schapen in Onnen, werden eind november ook in Anderen, Grolloo en Eext meerdere schapen doodgebeten door een wolf. Volgens Maurice La Haye van Wolven in Nederland zei eerder dat het mogelijk om een Duitse wolf gaat . Naast de dode schapen in Onnen, werden eind november ook in Anderen, Grolloo en Eext meerdere schapen doodgebeten door een wolf. Volgens Maurice La Haye van Wolven in Nederland zei eerder dat het mogelijk om een Duitse wolf gaat . 'Het is winter en we zien vaak in die periode puberwolven overkomen uit Duitsland. Ze gaan op ontdekkingstocht en na de winter gaan ze vaak weer terug.

Nieuw soort afrastering

De kans dat een wolf het opnieuw op zijn dieren heeft voorzien, is aanwezig. Daarom hoopt Koops dat er iets tegen het dier te beginnen valt.

'De wolf is nog een beetje nieuw in Nederland, we zijn er niet op voorbereid. Er loopt wel een proef met een nieuw soort afrastering. Die bestaat uit vijf draden van 1 meter 20 hoog, zodat je de wolf niet meer tussen je schapen krijgt.'

Kosten

Omdat zijn schapen geregeld op andere weides grazen, ziet Koops wel wat obstakels.

'Het brengt veel kosten met zich mee en je moet zo'n afrastering ook steeds verzetten.'

Lees ook:

- Wolf beet schapen in Onnen dood

- Dode schapen in Onnen: mogelijk wolf actief