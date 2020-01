Postbezorger houdt duizenden brieven en pakketten thuis achter (update)

De gevonden post bevatte brieven van begin 2019 en later. Alle poststukken waren bestemd voor de stad Groningen. Om precies te zijn postcodegebieden 9721T en 9721G in de wijk Helpman, meldt PostNL.

Ongeopend

Het postbedrijf kwam de nalatigheid op het spoor nadat verschillende mensen hadden geklaagd over het missen van post, vertelt woordvoerster Ellen Talsma.

'We kregen veel klachten uit een bepaald gebied. Daarna zijn we met collega's gaan praten en kregen we tips van andere collega's. De post is vervolgens bij de bezorger aangetroffen, alles ongeopend gelukkig.'

Gebeurt af en toe

Na de ontdekking is de bezorger op staande voet ontslagen. Het postbedrijf baalt van de situatie, zegt Talsma.

'We hebben elke dag zo'n 16.000 bezorgers rondlopen. De overgrote meerderheid doet elke dag onwijs zijn best alles netjes te bezorgen. Helaas gebeurt het af en toe dat we onbezorgde post vinden.'

Alsnog bezorgd

De onbezorgde brieven en pakketten zijn afgelopen vrijdag gesorteerd bij PostNL in Assen. Deze en volgende week wordt de post alsnog bezorgd.

'Daar zit dan een begeleidende brief bij met excuses en uitleg. Wanneer een pakketje niet door de bus past, belt de bezorger aan. Dan krijgen mensen ook nog een mondelinge toelichting.'

Is er bij jou 'oude' post bezorgd? We komen graag

met je in contact.

In 2016: Bezorgster houdt 16.000 achter In 2016 werd een 25-jarige postbezorgster uit Eelde veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Zij had in drie jaar tijd ongeveer 16.000 poststukken achtergehouden. Het ging om door PostNL verkeerd gesorteerde post die niet in de wijken van de vrouw moest worden rondgebracht. De vrouw had die poststukken moeten terugsturen naar PostNL, maar dat deed ze niet. Volgens de rechtbank was de vrouw zich er van bewust dat ze de duizenden pakketjes, kaarten en brieven achterhield: ze verstopte die op zolder, in haar schuurtje en in een inloopkast.

Update: De postcodegebieden van de niet-bezorgde post zijn toegevoegd aan het artikel.



Lees ook:

- Werkstraf voor postbezorgster voor achterhouden brieven (2016)