Omstreden biomassa-installaties weer aan voor test: 'Liefst komende week'

De biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren in Winschoten (Foto: RTV Noord)

Het bedrijf Boonstoppel Engineering wil komende week haar biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde weer aanzetten. 'Het liefst drie dagen op rij, zodat wij goed kunnen testen wat de uitstoot is', zegt projectleider Karel Abee.

De gemeente Oldambt moet nog met het voorstel instemmen, maar bespreekt dat komende dinsdag pas tijdens de collegevergadering.

Nieuw onderzoek



Het bedrijf wil zelf onderzoek laten uitvoeren naar de uitstoot van beide installaties. Die zijn afgelopen november gesloten, omdat de uitstoot ver boven de norm is. Dat bleek uit onafhankelijk onderzoek.

Boonstoppel Engineering heeft geen vertrouwen in de gemeten resultaten. Abee: 'Die uitslag kan gewoon niet kloppen. Zelfs als je gaat stoken met het slechtste hout dat er is, waar ook nog eens olie in zit, dan kom je niet op deze resultaten. Er moet een meetfout gemaakt zijn, dat kan niet anders.'



Er is door derden onderzoek gedaan, dat in onze ogen verkeerd is Karel Abee - projectleider

Hoe testen?

Boonstoppel Engineering wil, samen met de leverancier van de ketels, testen wat de daadwerkelijke uitstoot is. Keurt de slager dan zijn eigen vlees? Zo ziet Abee het niet.

'Er is door derden onderzoek gedaan, dat in onze ogen verkeerd is. Wij hebben de ketels gekocht en aangezet. Dan ben je altijd verplicht om een zogenaamde eerste bedrijfsinstelling te doen. Een onpartijdig bureau gaat dan alles meten.'

Dan moet je denken aan de normen en eisen, de luchtstromen door het ketelhuis', vervolgt Abee. 'Zijn alle waardes goed en is het brandveilig? Dat kunnen wij niet aansturen, dat bedrijf wordt aangewezen. En daar zijn wij destijds met vlag en wimpel voor geslaagd.'

Boonstoppel Engineering heeft voor de nieuwe test personeel van de leverancier uitgenodigd. Zij vliegen over een paar dagen van Oostenrijk naar Nederland. Abee: 'Wij hebben alleen nog toestemming nodig van de gemeente om de installaties aan kunnen zetten.'

Reactie gemeente



Die toestemming laat langer op zich wachten dan Abee hoopt. Afgesproken is dat het bedrijf met een plan van aanpak komt, dat door de gemeente Oldambt moet worden goedgekeurd. Eerder mag niet getest worden.

Het plan van aanpak van Boonstoppel Engineering is op 24 december verstuurd aan de gemeente Oldambt, maar door de feestdagen is daar niet direct naar gekeken. Komende dinsdag zitten de burgemeester en drie wethouders met elkaar om tafel, onder andere om het plan van aanpak te bespreken.

Als we bedrijvigheid verwachten rond de installaties, informeren we de omwonenden Gemeente Oldambt

Abee had het plan om komende maandag, dinsdag en woensdag te testen, maar dat komt voor de gemeente dus te vroeg. Of Oldambt instemt met het plan van aanpak en wanneer het onderzoek dan uitgevoerd kan worden, is nog onduidelijk.

Omwonenden



De gemeente Oldambt heeft de omwonenden toegezegd dat zij op de hoogte worden gehouden wanneer er bedrijvigheid rondom de installaties wordt verwacht. 'Dat zal ook deze keer gebeuren', laat de gemeente weten.

