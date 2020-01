Een carrière als raadslid voorbij: 'Poef, hij reed ons er zo achterin'

'We stonden netjes te wachten voor de rotonde en ineens poef zat er zo een bestelbus achter in onze auto'.

De kop-staartbotsing die dinsdag exact een jaar geleden plaatsvond aan de Beertsterweg in Winschoten had rampzalige gevolgen voor raadslid Martin Doornbos van Gemeentebelangen Oldambt.

Lijdensweg

Vorige week moest de 53-jarige Beertster. die inmiddels in Finsterwolde woont, na een jaar van medische ellende zijn raadslidmaatschap van de gemeente Oldambt opgeven.

Na een lijdensweg met rugpijn, nekpijn, concentratieproblemen en dodelijke vermoeidheid is er een whiplash geconstateerd.

'Vlak na het ongeluk leek er niet zo veel aan de hand. Maar het begon met wat pijn onderin de rug en daarna ging het van kwaad tot erger', vertelt Doornbos terwijl hij met z'n hond aan het wandelen is.

Lampje uit

Dat kwaad tot erger is dat Doornbos nog maar vijf uur per dag kan functioneren. Daarna gaat het lampje uit.

Het begon bijna als een sprookje. De 'postbode uit Beerta' stopte na tientallen jaren bij het postbedrijf en begon een broodjeszaak - 'Martin's broodjes enzo - in hartje binnenstad van Winschoten en stapte ook nog eens in de politiek.

Grote winnaar

Doornbos werd een van de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van april 2018.

De man die altijd al een politieke loopbaan ambieerde, meldde zich spontaan aan bij de nieuwe partij Gemeentebelangen. Hij leek op een onverkiesbare vijfde plek op de kieslijst terecht te komen.

Leek, want Doornbos werd met een zee aan voorkeursstemmen toch gekozen. 'Ik wist niet wat ik meemaakte. Ze hadden me wel gezegd, we goan op die stemmen Martin, maar ja dat moet natuurlijk nog wel even gebeuren'.

Twee kanten

Het raadswerk kende voor hem twee kanten. Het leeswerk van de stukken viel hem zwaar, maar iets regelen voor de mensen lag helemaal in zijn straatje.

'Dat iemand al tijden in de clinch ligt met gemeente of woningcorporatie, en dat je dat binnen een dag op kan lossen. Dat is waar je het voor doet.'

Medische molen

Maar na amper zes maanden kwam er op 7 januari 2019 een einde aan het werk als raadslid. Door het ongeluk en de daarbij opgelopen whiplash, kwam hij in de medische molen en moest hij tijdelijk stoppen met raadswerk en uiteindelijk dus helemaal.

Genezing is nog ver weg. 'We hebben een letseladvocaat in de arm genomen. Ik kan tenslotte mijn raadswerk niet meer doen maar ook in de zaak kan ik niet meer fulltime aan de slag'.

Beatrixoord

Binnenkort gaat Doornbos voor revalidatie naar Beatrixoord. Zijn raadszetel is inmiddels overgenomen door Grietje Musch.

Of hij ooit nog terugkeert in de politiek?

'Volgens de wet moet je stoppen als je drie termijnen van zestien weken ziek bent geweest. Dat wil ik natuurlijk helemaal niet. Ik ben ook nog gewoon lid van de partij. Als het weer goed gaat met me, keer ik zeker weer terug.'

'Wat ik wel heel mooi vind dat ik van alle raadsleden en van tientallen mensen hartverwarmende reacties heb gekregen op mijn ellende. Dat doet je heel goed.'

Plek des onheils

Doornbos concentreert zich momenteel zo goed en zo kwaad als het gaat op zijn broodjeszaak. Elke dag rijdt hij vanuit zijn woonplaats Finsterwolde naar zijn zaak in Winschoten en komt hij dus ook elke dag langs de plek des onheils.

'Ik reed er net nog langs. Het ongeluk gebeurde exact een jaar geleden om half 1 en ik kwam er om twaalf uur langs. Ja, dan ontkom je er niet aan.....'

