Tbs moordenaar Varscha wordt mogelijk beëindigd

Krish J., de man die in 2002 Varscha Mohansingh om het leven bracht in Wildervank, komt na twaalf jaar misschien los van een tbs-maatregel. De kliniek adviseert de tbs te stoppen.

Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens. Dat wil J. een jaar langer onder toezicht houden.

Leven op orde

J. woont al geruime tijd buiten de kliniek in het zuiden van het land. Hij heeft een gebiedsverbod voor Veendam en omstreken, omdat Varscha's familie daar woont. De man heeft zijn leven weer op orde: hij heeft een vaste baan in de horeca, een relatie, een huis en vrienden. Ook krijgt hij begeleiding van een buddy.

Zowel de psychiater van de kliniek als de reclassering adviseert beëindiging van de tbs. De man zou geen persoonlijkheidsstoornis meer hebben, wat vrij uniek is. Toch is het Openbaar Ministerie terughoudend als het om beëindiging gaat. 'Het is nog maar kort stabiel', vindt de officier. J. gaat sinds anderhalf jaar met proefverlof.

Badkuip

In 2002 vermoordde hij de 14-jarige Varscha. J. was een huisvriend van de familie. Hij wurgde haar en liet haar achter in de badkuip. Haar broertje en zusje vonden haar toen ze tussen de middag uit school kwamen om thuis te lunchen.

J. kwam na DNA-onderzoek in beeld als verdachte. Hij werd in 2004 veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man heeft een verstandelijke beperking. In 2008 begon hij aan zijn tbs-behandeling.

Verlenging tbs

Vorig jaar kreeg J. voor het eerst één jaar verlenging van zijn tbs in plaats van twee jaar. Omdat het goed met hem gaat en hij een stabiel leven heeft, hoefde hij toen niet meer gedwongen behandeld te worden.

De familie van Varscha reageerde geschokt. De vader van het meisje werd vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf voor het bedreigen van de advocaat van J.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Eis: opnieuw tbs-verlenging in badkamermoord

- De moord op Varscha Mohansingh: hoe zat het ook alweer?