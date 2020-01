Verdachte van brandstichting kippenschuur Kiel-Windeweer blijft op vrije voeten

De brand in de kippenschuur in Kiel-Windeweer (Foto: Venema Media)

De 27-jarige Hoogezandster die wordt verdacht van brandstichting in een kippenschuur in Kiel-Windeweer, mag zijn zaak in vrijheid afwachten.

De man werd in december onder strikte voorwaarden vrijgelaten, maar het Openbaar Ministerie had daar 'ernstige bezwaren' tegen. Dinsdagmiddag oordeelde de raadkamer gevangenhouding in Leeuwarden dat de Hoogezandster terecht vrij is.

100.000 kippen dood

De man wordt verdacht van het in brand steken van een in de schuur geparkeerde auto. De brand sloeg over naar de schuur, waardoor 100.000 kippen de dood vonden. Toen bleek dat een verdachte op camerabeelden was vastgelegd en de politie dreigde die beelden openbaar te maken, meldde de 27-jarige man zich.

Onderzoek nog niet klaar

De man mag zijn strafzaak dus op vrije voeten afwachten, maar ondertussen is het onderzoek nog niet klaar.

Omdat het onderzoek nog loopt is het nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling begint. Eind deze maand is er eerst nog een regiezitting.

