Dit weekend in Groningen: Opening Storyworld en topsport in Delfzijl

Stripfiguren nemen het Forum over, toekomstige topvoetballers tonen hun kunsten in Delfzijl. Liever ontspannen? Kom dan alvast in de vakantiestemming.

Het kan allemaal Dit Weekend in Groningen. Een greep uit de agenda.

Storyworld opening

Zaterdag om 10 uur opent Storyworld in Forum Groningen de deuren. Het neemt het stokje over van het Nederlands Stripmuseum, dat in maart 2019 de deuren sloot.

Tijdens de openingsdag staat het hele Forum in het teken van de opening van Storyworld. Je kunt onder andere aanschuiven bij workshops striptekenen, korte animatiefilms kijken, gamen, strips lezen, tekendemonstraties bijwonen en buttons stampen. Striphelden als Spiderman, Aloy, Lucky Luke en Aladdin lopen er rond voor selfies.

De workshops en activiteiten zijn gratis, voor de toegang van Storyworld zelf moet je een kaartje kopen. Volwassenen betalen €9,- en kinderen tot 6 jaar mogen gratis naar binnen.

De Winterspelen

In een van de kleinste dorpen van Het Hogeland vinden zaterdagmiddag de eerste Winterspelen plaats: Hornhuizen.

Tussen 14.00 en 16.30 uur is het dorp het toneel van speciaal voor de gelegenheid ontwikkelde spelletjes voor jong en oud, voor soepel en stram, of je nu nog in de buggy zit of achter de rollator loopt.

Eurocup Delfzijl

Arsenal, Ajax, Bayern München, Chelsea en FC Groningen. Allemaal zijn ze present in Delfzijl komend weekend voor de achtste editie van de Eurocup. In het Groningen Seaports Stadion strijden de jeugdteams van de topclubs op zaterdag in de poulefase om de finaleplekken van zondag.

Wie weet of de toekomstige Messi of Ronaldo zich op het kunstgras in Delfzijl laat zien. De grote finale is zondagmiddag om 15.10 uur. Tussen de wedstrijden door is er entertainment.

Het evenement is inmiddels uitverkocht.

Reis&Co Event

Januari is net begonnen, maar wie alvast in de vakantiestemming wil komen, kan dit weekend terecht in MartiniPlaza in Groningen. Daar vindt Reis&Co plaats.

Het evenement richt zich op doorgewinterde wereldreizigers, cityhoppers en levensgenieters die de Lage Landen ontdekken. De beursvloer is zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Toegang kost €6,50.

Fijn weekend!