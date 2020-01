Dit Wordt De Week: Welke artiest wint zaterdag de Popprijs?

Maar er zit meer nieuws in de pijplijn. Wat? Je leest het in deze nieuwe rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Tou Eem!

Mensen wensen elkaar op social media soms de meest vreselijke dingen toe en dat merken we bij RTV Noord dagelijks. En dat terwijl deze mensen op hun eigen Facebookpagina foto's van een gelukkig gezinnetje hebben staan. Hoe tegenstrijdig kan iets zijn? Op social media gelden blijkbaar andere fatsoensregels dan op straat.

Ook op de Facebookpagina van RTV Noord treedt een verharding op, met name in het afgelopen jaar. Op maandag 13 januari publiceren we daarom een dag geen nieuwsberichten op Facebook. In plaats daarvan zenden we twee keer live uit op Facebook.

We gaan maandagochtend eerst om 11:00 uur live om het probleem aan de orde te stellen. Om 19:00 uur willen we graag met ons publiek discussiëren over hoe het wél moet. Lees er hier meer over. Meld je ondertussen vooral aan op onze nieuwe Facebookgroep waarin we al onze nieuwsberichten publiceren. Maar houd je wel aan de regels!

Krijgen we er een sterrenrestaurant bij?

Op die vraag krijgen we maandag 13 januari antwoord. Michelin, het meest maatgevende instituut op het gebied van restaurants, presenteert de culinaire lijst met de beste restaurants van ons land om 12:00 uur. Voor het eerst gebeurt dat in januari; voorheen was dit in december.

Op culinair gebied heeft onze provincie behoorlijk wat te bieden. Toch is er maar één sterrenrestaurant in Groningen. Restaurant Onder de Linden in Aduard is door Michelin als enige met een ster erkend. Chefkok Steven Klein Nijenhuis en zijn vrouw Tanja zullen dan ook in spanning zitten of ze hun ster behouden.

Noorderslag barst los

Festivalliefhebbers hebben deze week ongetwijfeld met rood omcirkeld in hun agenda. Vanaf woensdag is de stad Groningen namelijk weer het decor van Eurosonic Noorderslag (ESNS). Vorig jaar wisten ruim 42.000 bezoekers hun weg naar één van de 52 podia te vinden.

ESNS 2019 in cijfers

Aantal bezoekers: 42.789

Bezoekers conferentie: 4.135

Nationaliteiten: 44

Acts: 342

Aantal podia Eurosonic: 42

Aantal podia Noorderslag: 10

Ronnie Flex treedt op tijdens ESNS 2019 (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Wie volgt Ronnie Flex op?

Wordt het Danny Vera, rapper Snelle of misschien wel Duncan Laurence? Vorig jaar ging Ronnie Flex met de prestigieuze prijs naar huis en het jaar daarvoor won Kensington. Eerdere winnaars waren onder meer DJ Martin Garrix, The Common Linnets, Kyteman, Armin van Buuren, Anouk, Marco Borsato en Herman Brood.

En wie vrijdag de bus pakt, zou zomaar eens muzikaal verrast kunnen worden. Vanaf 14.00 uur organiseert Qbuzz namelijk de jaarlijkse Bus Sessions.

Heb je eigen nieuws om met ons te delen?

