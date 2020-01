Naakte inbreker in Delfzijl krijgt celstraf

Een 21-jarige man uit Marokko is voor een woninginbraak en een poging daartoe veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden. Hij deed zijn inbraak zonder al te veel kleding, en hij was vermoedelijk niet de enige ontblote crimineel die avond.

De 21-jarige Marokkaan (die zelf zegt dat hij 18 jaar oud is), werd op 22 september in een woning in Delfzijl door de bewoner overlopen. De bewoner liep de slaapkamer binnen en stond oog in oog met een naakte indringer. Die sprong over het balkon en liet een stapeltje kleding achter. De bewoner belde de politie.

Naakte man onder het bed

Dezelfde avond belde een 85-jarige vrouw naar de politie. In haar slaapkamer lag een half ontblote man onder het bed. Ze liep even naar een andere ruimte om haar gehoorapparaat te pakken en toen was de man verdwenen. En daarmee ook haar sieraden.

Twee halfnaakte mannen

Op de avond van de meldingen, troffen agenten in Delfzijl twee amper geklede jongemannen aan. De 21-jarige Marokkaan was een van hen. Hij was nog maar net als asielzoeker in Nederland. De man zit sindsdien vast vanwege de inbraken.

De tweede verdachte was een 29-jarige man uit Delfzijl. Die kwam na drie dagen weer op vrije voeten. Hij verscheen niet op de zitting in de rechtszaal vandaag. De man werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Telefoon in achtergelaten kleding

De jongste werd op basis van omschrijving en de kleding die hij had achtergelaten wel veroordeeld. De man kreeg de veroordeling ook voor heling. Hij had een gestolen telefoon op zak.

