Nieuwe podcast van RTV Noord: 'De Genezers'

In de eerste aflevering horen we het verhaal van ALS-patiënt Hanno Bos (Foto: RTV Noord)

De podcast is gemaakt in samenwerking met het UMCG en gaat over ziekte en genezing, onderzoeken en ontwikkelingen in de medische wetenschap.

Pieter de Hart praat in iedere aflevering met een patiënt en een arts of medisch onderzoeker.

ALS

In de eerste aflevering horen we het verhaal van Hanno Bos (45). Hij heeft de ongeneeslijke spierziekte ALS. Voordat hij ziek werd, leidde Bos een actief leven; hij werkte hard, sportte veel en had een druk sociaal bestaan. 'Ik genoot volop van het leven,' zegt hij.

De diagnose ALS voelde voor hem als een doodvonnis.

Onderzoeker aan het woord

De 'genezer' in deze aflevering is professor Ellen Nollen: geen medicus, maar een celbioloog. Bij het Groninger onderzoeksinstituut Eriba (European Institute for the Biology of Ageing) onderzoekt zij wat er mis gaat in de cellen van patiënten met ziektes als ALS, Parkinson en Alzheimer.

Uiteindelijk moet dat leiden tot de ontwikkeling van een medicijn, maar zover is het nog niet: 'Om een oplossing te vinden moet je echt eerst begrijpen wat er in de eerste stapjes misgaat', zegt Nollen.

Hanno Bos rekent er niet op dat zo'n medicijn voor hem op tijd komt: 'We zullen wel zien hoeveel tijd me gegeven is.'