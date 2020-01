Politie: 'Overval in Bourtange lijkt gerichte, persoonlijke actie' (update)

Het huis aan de Zodenpandweg in Bourtange waar de overval plaats had (Foto: Opsporing Verzocht)

De politie vermoedt dat de overvaller (of overvallers) het slachtoffer van de woningoverval in Bourtange eind september persoonlijk kennen. Dat zei een woordvoerder van de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De politie meldde woensdagochtend dat er drie tips zijn binnengekomen.

De indringer sloeg in de nacht van 26 op 27 september vanuit het niets in op de 66-jarige man uit Bourtange. Door het vele geweld dat de dader gebruikte, denkt de politie dat er mogelijk een persoonlijk motief achter de overval kan zitten. Het slachtoffer kwam zelf ook aan het woord en hij geeft aan met niemand een conflict te hebben.

'Persoonlijk'

'Het lijkt om een gerichte actie te gaan', aldus de politiewoordvoerder. 'Het leek persoonlijk op deze kwetsbare man gericht. Meestal zien we bij inbraken dat de daders juist heel erg stil te werk gaan. Maar deze inbreker sloeg echt vanuit het niets hard op het slachtoffer in.'

Volgens de politie moet de dader ook geweten hebben dat het slaapkamerraam op een kier stond.

De man, die aan een spierziekte en reuma lijdt, werd in zijn woning aan de Zodenpandweg in Bourtange overrompeld, terwijl hij lag te slapen. Hij slaapt beneden, ook vanwege zijn lichamelijke gebreken. Aanvankelijk slaapt hij door het gestommel heen, totdat de insluiper een vaas breekt.

Kistje

De dader begint te slaan en te schoppen, zo was ook in een reconstructie te zien. 'Toen dacht ik: hij schopt me dood. Het enige dat ik kan doen is me dood houden.' De overvaller vindt in de slaapkamer niets. Uiteindelijk vindt hij in de keuken een kistje met geld dat hij meeneemt.

'Ik ben toen voor de zekerheid nog tien minuten blijven liggen. Toen heb ik de deur op slot gedaan en de politie gebeld.' Volgens het slachtoffer was zijn belager snel buiten adem, wat waarschijnlijk duidt op een slechte conditie.

'Boerenslag'

De overvaller ging er met geld en met de auto van het slachtoffer vandoor, een grijze Opel Zafira. Deze auto werd korte tijd later teruggevonden in vakantiepark Emslandermeer in Vlagtwedde. De politie houdt er rekening mee dat de overvaller niet alleen handelde maar een handlanger mee had.

Volgens het slachtoffer was zijn belager een vrij grote man, die met beide vuisten om zich heen maaide. 'Een boerenslag', zoals het slachtoffer het verwoordde.



Grote impact



Het slachtoffer was er slecht aan toe. Hij had zijn jukbeen op drie plaatsen gebroken, een bot gescheurd en een breuk die niet dichtgaat. En door een klap is een lens losgeslagen, waardoor hij met één oog nog slechts twintig procent zicht heeft.



Ook mentaal heeft de man het zwaar. 'Ik houd nu alles hermetisch dicht rondom m'n huis, terwijl vroeger alles open was. Als ik nu een geluid hoor, staan m'n nekharen direct recht overeind. Zo'n impact heeft het.'



Dinopark Tennax

In het verleden werkte de 66-jarige man als manager van de Vesting Bourtange, waar hij enkele jaren geleden moest stoppen vanwege zijn ziekte. Daarvoor werkte hij als manager van Dinopark Landgoed Tenaxx in Wedde.

In dat themapark werd enkele dagen voor de overval, tussen zondagavond 22 september en donderdagavond 26 september, een kluis gestolen bij een insluiping. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken.

De buit van de dader of daders in Bourtange bestond behalve geld onder meer uit sieraden.

Kijk hier het gehele item van Opsporing Verzocht terug:



Dit bericht is aangevuld met het aantal tips



Lees ook:

- Woningoverval in Bourtange: één gewonde