UMCG had 'financieel zwaar jaar'

Volgens de kersverse bestuursvoorzitter Ate van der Zee was 2019 'een zwaar jaar'. Hij legt uit: 'Dat nul-resultaat wil zeggen dat de kosten in evenwicht zijn met wat we aan geld binnen hebben gekregen.'

Reële marge

Bij de tegenvaller hoort wel een relativering, vindt Van der Zee. 'Ons totale budget is 1,3 miljard. Tien miljoen lijkt - en is - veel geld, maar wel minder dan één procent van het totale budget. Dat soort marges klinkt als bizar, maar is wel reëel.'

2020 opnieuw zwaar

Van der Zee verwacht in 2020 opnieuw een financieel zwaar jaar, maar ook daar hoort een kanttekening bij. 'We gaan flink investeren in bijvoorbeeld bouw, ict en personeel. Daarom gaan we ervan uit dat we in 2020 mogelijk uitkomen op een negatief resultaat van een half miljoen.'

Een zwaar jaar achter de rug en geen gemakkelijk jaar voor de boeg dus. Toch hoopt een optimistische Van der Zee de balans te kunnen houden: 'We streven het komend jaar naar een nul-resultaat', aldus de bestuursvoorzitter.

Lees ook:

- Ate van der Zee nieuwe bestuursvoorzitter UMCG