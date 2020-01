Na roerig jaar wil Stadskanaal goed voorbeeld geven in Oost-Groningen

Het was een heftig jaar in Stadskanaal. Positief: de gemeente bestond in 2019 vijftig jaar, de komst van de passagierstrein werd in maart aangekondigd, de bibliotheek werd tot de best presterende bieb van Nederland en Witec won de Groninger Ondernemingsprijs van het jaar.

Heftig

Daartegenover stond de verdere afkalving van het Refaja Ziekenhuis, maar bovenal twee tragische ongevallen in Stadskanaal en Valthermond. Daarbij lieten in totaal vier jongeren het leven. Alle vier waren ze leerling van het Noorderpoort in Stadskanaal, zegt burgemeester Froukje de Jonge in Theater Geert Teis.

'Dat heeft enorme impact. Ik heb contact gezocht met het Noorderpoort. Die wisten niet hoe ze dit meemaken en ook niet hoe ze dit moeten verwerken. Dat is heftig. Als je met de ouders spreekt... Ja, daar verbleekt veel bestuurlijk gedoe bij.'



Van ondernemers leren

Het doel voor komend jaar is om als Stadskanaal het goede voorbeeld te geven als betere samenwerkingspartner in Oost-Groningen. In het verleden botsten gemeenten onderling in de regio, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het Akkoord van Westerlee en de mislukte herindeling tussen Veendam, Pekela en Stadskanaal.

De Jonge zegt dat bestuurlijk Stadskanaal wat van de ondernemers in de regio kan leren.

'De ondernemers hier hebben de instelling: kijk om je heen en bundel de krachten, het is mijn missie om dat hier ook bestuurlijk te doen. Goed samenwerken begint met eigen houding en gedrag, dus goed samenwerken is vooral een oproep aan mezelf. We moeten elkaar kennen, elkaar snappen en elkaar bewonderen.'

Knoalster van het jaar

Overigens werd na de nieuwjaarsspeech ook nog de Knoalster van het jaar verkozen. Dat werd Marjan ten Seldam, eigenaar van restaurant Lekker Anderz waar mensen met een beperking werken. Vorig jaar werd Ben Schomaker uit Musselkanaal nog Knoalster van het jaar.