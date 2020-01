Lopend Vuur: Als benzine nog duurder wordt, dan ga ik minder rijden

De benzineprijs stijgt weer. Volgens cijfers van United Consumers was een liter benzine of diesel in vijf jaar tijd niet zo duur als in 2019.

Voor een liter benzine betaalde je afgelopen jaar gemiddeld 1,76 euro. Dat is ongeveer 11 cent meer dan in 2015. Voor diesel betaalde je 1,45 euro per liter, zo'n 15 cent meer.

De verhoging wordt deels verklaard door accijnsverhogingen. Ook de internationale handel in ruwe olie speelt een rol. Door de huidige onrust in het Midden-Oosten stijgt de benzineprijs nog verder.

RTV Drenthe zocht uit of het loont om in Duitsland te gaan tanken. Dat loont uiteraard vooral als je in de buurt van de grens woont. Op een volle tank van 40 liter kan het meer dan 11 euro schelen. Daar kun je al gauw 100 kilometer van reizen.

Benzine en diesel zijn dus duur en de prijs stijgt. Verandert daardoor jouw rij- en reisgedrag?

