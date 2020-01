Komst nieuwe fabriek Avantium levert zestig banen op

Chemiebedrijf Avantium vestigt zijn eerste commerciƫle fabriek in Delfzijl. Het bedrijf had al een proeffabriek op het Chemie Park. De nieuwe fabriek levert zestig nieuwe banen op.

Bij het beursgenoteerde en duurzame chemiebedrijf worden grondstoffen voor groene plastics gemaakt, met behulp van industriële suikers. Avantium werkt met een zelfontwikkelde techniek, die plantaardige grondstoffen gebruikt bij de productie van de recyclebare plastics.

150 miljoen

Met de stap van proeffabriek naar commerciële fabriek is een investering van 150 miljoen euro gemoeid. Ook regionale investeerders betalen mee: zo'n 30 miljoen euro. Het consortium van regionale financiers bestaat uit Groningen Seaports, provincie Groningen, NOM, Fonds Nieuwe Doen, Groeifonds (EBG) en Investeringsfonds Groningen.

Keuze voor Delfzijl

Directeur Tom van Aken van Avantium vindt dat Delfzijl een geweldige infrastructuur biedt voor zijn fabriek. 'De regio heeft een duidelijke ambitie uitgesproken om van Delfzijl een centrum te maken van een nieuw, groen gebied op basis van niet-fossiele brandstoffen. We hebben al enige ervaring in Delfzijl en dat is goed bevallen. We zijn heel blij dat we nu de volgende stap kunnen zetten.'

De nieuwe fabriek levert dus zestig nieuwe banen op. 'We hebben nu al twintig mensen aan het werk in Delfzijl. We hebben er alle vertrouwen in dat we de goede mensen in de regio kunnen vinden om onze organisatie te versterken.'

Stikstof

Van Aken verwacht niet dat de bouw van de fabriek gehinderd zal worden door het stikstofprobleem. 'De bouw gaat een aantal jaren duren. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met de regio, de provincie en Groningen Seaports een oplossing kunnen vinden om aan alle vergunningen te voldoen. Het proces in de fabriek stoot ook geen stikstof uit.'

Vergroening

Gedeputeerde Nienke Homan juicht de komst van de fabriek toe. 'Noord-Nederland neemt in de vergroening van de chemie het voortouw.'

De nieuwe fabriek moet in 2023 openen.

