Rondje Groningen: van ruilen komt huilen?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de grote hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere verhalen in de app en op de site.?

1) Oude beelden

Een mooie oude foto van een, inmiddels niet meer bestaande, Groningse voetbalclub.

2) Historie

We blijven nog even in het verleden hangen.

3) Stationskat vermist en weer terug

De kat die het station Winsum dagelijks bezocht was vermist en werd weer teruggevonden in Wehe den Hoorn. Zou het dier in de trein gestapt zijn?

4) Groningen of Amsterdam?

Volgens CNN Travel is Groningen namelijk het ideale alternatief voor de hoofdstad.

5) Vlagsignaal

Die toerist vraagt zich dan misschien wel af wat nou de echte vlag van Groningen is.

6) Noorderhaven

Als je even niet op de kalender kijkt lijkt het net alsof het nog kerst is.

7) Proppen

Maar de kerst is toch echt voorbij hoor...



8) Fransen

De Piet Fransen Tribune heeft een gezicht gekregen.

9) Onverwachte gast



Ook Vindicat heeft een gezicht gekregen, maar misschien niet dat waarop het had gehoopt...





10) Omruilen = huilen

Want daarna gaat het de prullenbak in bij Ikea, zegt raadslid Marjet Woldhuis..

11) Onthulling

Het Universiteitsmuseum houdt ons nog even in spanning. We sluiten dus af met een cliffhanger...

