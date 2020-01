Elektrisch verwarmde voeten in gerestaureerde Sebastiaankerk in Bierum

De Sebastiaankerk in Bierum wordt binnenkort na een flinke opknapbeurt weer in gebruik genomen. Daarbij zijn onder andere middeleeuwse schilderingen gerestaureerd en is aardbevingsschade hersteld.

Op 20 januari in de feestelijke ingebruikname. Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft die datum niet toevallig gekozen: 20 januari is de naamdag van Sint Sebastiaan, naar wie de dertiende-eeuwse kerk is vernoemd.

Schilderingen gerestaureerd

Vanwege de renovatie stond de markante kerk van mei tot december vorig jaar in de steigers. Bij de restauratie zijn onder meer middeleeuwse schilderingen gerestaureerd. Ook zijn geschilderde baksteenmotieven en geometrische vormen op de gewelven, ribben en bogen van de kerk opgeknapt.

'De schilderingen werden al blootgelegd bij een restauratie in de jaren '50 van de vorige eeuw', vertelt bouwkundige Jur Bekooy van SOGK. 'Ze zijn bewaard gebleven doordat protestanten ze rond het jaar 1600 wit kalkten tijdens de Reformatie. Na de restauratie werden de schilderingen helaas vrij snel licht van kleur. De aardbevingen zorgden vervolgens voor het laatste duwtje.'

Kleuren bijgewerkt

SOGK heeft de schilderingen nu laten schoonmaken en conserveren met natuurlijke materialen als kalk en krijt. 'Dat was monnikenwerk. De restaurateurs zijn er drie maanden mee bezig geweest', vertelt Bekooy.

De plafondschildering, met rechts Sebastiaan en het fabeldier (Foto: Julia Gunther)



'Waar nodig zijn de kleuren bijgewerkt. Het ziet er nu allemaal een stuk frisser en helderder uit. Vooral de plafondschildering van Sebastiaan en het fabeldier dat je door zijn schouder ziet schijnen.'

Renovatie

Daarnaast is de aardbevingsschade hersteld. De scheuren zijn gerepareerd en het pleisterwerk is hersteld. Ook is aan de buitenkant van de kerk nieuw voegwerk aangebracht. Het oude was verweerd geraakt.

'Maar we hebben ook de kerkbanken opnieuw in de was gezet en een tweede rouwbord teruggehangen in de kerk. Dat lag op de zolder. Het was zo groot, dat we het eerst moesten demonteren voordat het door het trapgat kon', vertelt Bekooy.

Warme voeten

Bijzonder is ook dat bezoekers van de kerk voortaan worden verwarmd door elektrische stralingsverwarming. Die wordt geplaatst onder de zittingen van de kerkbanken. 'Het is de eerste keer dat wij één van onze kerken met dit soort panelen gaan verwarmen. We kunnen deze techniek misschien ook gebruiken bij andere kerken waar de verwarming moet worden vervangen', aldus Bekooy.

De renovatie kostte 300.000 euro. Daarvan is 225.000 euro betaald uit fondsen, waaronder 177.835 euro van het Rijk. De rest is betaald door Stichting Oude Groninger Kerken zelf. 'Het herstel van aardbevingsschade viel daarbuiten. Dat wordt vergoed door de NAM. Donateurs hoeven niet bang te zijn dat ook maar één cent van hun geld naar aardbevingsherstel gaat', benadrukt Bekooy.

Geregeld gebruikt

De Sebastiaankerk is sinds 2014 in bezit van SOGK. De kerkgebouwen in Bierum worden nog af en toe gebruikt door de Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd. Verder worden ze gebruikt als rouw- en trouwlocatie, voor dorpswerk en evenementen.

