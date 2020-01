Bedumse opgelicht door haar 'dochter' via WhatsApp: 'Dit kan iedereen overkomen'

Wat een droomreis door Ierland moest worden, is voor fotografe Bo Scheeringa uit Bedum geƫindigd in een nachtmerrie.

De reis voor haar nieuwe fotoproject verloopt vlekkeloos, totdat ze zondag een appje krijgt van een onbekend nummer.

Geen moment getwijfeld

'Hoi mam, dit is mijn nieuwe nummer.' De profielfoto bij het appje is van haar dochter. 'Ik heb geen moment getwijfeld dat het mijn dochter was', vertelt Scheeringa. 'We hebben wat heen en weer geappt en het was echt zoals zij altijd appt.'

Op een gegeven moment vraagt de 'dochter' of Scheeringa ook problemen heeft met inloggen op internetbankieren. 'Ik heb geprobeerd in te loggen en dat lukte', vervolgt Scheeringa. 'Toen was het verhaal dat mijn dochter een nieuw nummer had en dat ze haar toestel opnieuw moest installeren voor internetbankieren. Na een aantal keren proberen, was ze geblokkeerd. Dat klonk mij niet vreemd in de oren.'

Vijfduizend euro

'Vervolgens appte de 'dochter': ik moet een paar betalingen doen. Kun jij me even voorschieten? Ook dat vond ik niet vreemd', zegt Scheeringa. 'Mijn dochter heeft een bedrijf met haar schoonfamilie. Een paar facturen zouden in de spambox terecht zijn gekomen. Ze zou de volgende ochtend naar de bank gaan om de boel te laten deblokkeren. Dus ik heb vijfduizend euro betaald.'

Paniek

Maar de volgende ochtend kreeg Scheeringa opnieuw een appje. 'Mijn dochter zou een paar betalingen vergeten zijn. Of ik nog wat geld kon overmaken. Toen ben ik gaan bellen. Op het nieuwe nummer van mijn dochter hoorde ik alleen een geluid alsof ik een heel slechte verbinding had. Op dat moment sloeg de paniek al een beetje toe. Ik heb vervolgens mijn schoonzoon gebeld en hij gaf mijn dochter aan de lijn. 'Hoi mam.' Maar ze wist niets over het app-contact dat wij de avond daarvoor hadden gehad over betalingen.'

Scheeringa is opgelicht. 'Ik vind het moeilijk om hier mee naar buiten te treden, want ik schaam me er ook wel voor. Maar ze zijn zo slinks in de manier waarop je benaderd wordt.'

Verwijten

De fotografe heeft aangifte gedaan van oplichting. Ook plaatste ze een bericht op haar facebookpagina, om anderen te waarschuwen. Ze krijgt tientallen reacties. 'Waarom heb je je dochter niet opgebeld?', reageert iemand.

'Dat verwijt ik mijzelf nu ook', zegt Scheeringa achteraf. 'Maar als je een WhatsApp-bericht krijgt met haar profielfoto, beginnend met 'Hoi mam, dit is mijn nieuw nummer' en je wat heen en weer appt, twijfel je geen moment.'

Voortaan scherm ik alles af Bo Scheeringa - fotografe

Voorzichtig

'Ik dacht dat ik best wel handig was met internet', vervolgt ze. 'En dat ik een phishingbericht wel zou herkennen. Nou, niet dus. Dit kan iedereen overkomen.'

De oplichting maakt haar nog voorzichtiger met het gebruik van sociale media. 'Mensen die ik niet ken, heb ik direct ontvriend. Ook scherm ik voortaan alles af. Waarschijnlijk hebben ze de gegevens zo van Facebook kunnen halen.'

Onduidelijk is of Scheeringa de volledige route van haar fotografietrip kan afleggen. Met wat spaargeld kan ze het nog zo'n twee maanden uitzingen. 'Ik denk niet dat ik mijn project binnen die tijd kan afmaken. Ik heb nog veel te doen.'

