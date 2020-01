Acht jaar cel voor doden echtgenote De Groeve (update)

R. bekende tijdens de rechtszaak dat hij zijn vrouw omgebracht heeft in hun woning. Zij wilde bij hem weg. Na haar dood reed hij naar een strand in de buurt en probeerde hij een einde aan zijn leven te maken. Dat mislukte, hij lag twee dagen in coma in het UMCG.

Afhankelijk

Volgens het OM heeft de man twee gezichten en kreeg hij een enorme woedeaanval toen zijn vrouw vorig jaar juni aankondigde hem te verlaten voor een andere man. Hij stelde zich erg afhankelijk op van zijn vrouw en zag geen toekomst zonder haar.

De rechtbank vindt bewezen dat hij zijn vrouw in een opwelling gedood heeft. Er is dus geen sprake van moord maar doodslag. Voor doodslag staat maximaal vijftien jaar cel. R. krijgt een lagere celstraf omdat hij een blanco strafblad heeft.

Gewurgd

Op de dag van haar dood ging R. naar huis om met zijn vrouw te praten. 'Het is vijf voor twaalf', zou hij gezegd hebben. Marion antwoordde: 'Nee, het is al twaalf uur geweest. Ik ga weg.' R. draaide door en wurgde haar vervolgens.

Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, zo blijkt uit psychologische rapporten. Hij heeft narcistische kenmerken en borderlinetrekken.

Reclassering

Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf moet R. zich ook in de gaten laten houden door de reclassering. Die kan bijvoorbeeld bepalen of de man nog een behandeling moet ondergaan of dat hij bepaalde verboden krijgt opgelegd.

Zware dag

Advocaat Erik Stoeten laat weten dat R. niet blij is met het vonnis. 'Blijdschap is niet op zijn plek hier. Het is een zware dag voor hem en het is goed dat hij nu weet waar hij aan toe is. Acht jaar is natuurlijk minder dan twaalf (de eis, red.), dus in die zin is hij opgelucht. Al is dat woord hier natuurlijk niet op zijn plaats.'

Hoger beroep

Stoeten gaat met zijn cliënt nog spreken over hoger beroep. 'Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn met de uitspraak, in vergelijking met de eis die door de officier van Justitie is geformuleerd.' De raadsman vindt dat er goed rekening is gehouden met de persoonlijke omstandigheden van R.

Zowel R. als het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de advocaat van R.

