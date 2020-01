Hardt Hyperloop op zoek naar de ontbrekende miljoenen

Investeerders die mogelijkheden zien in het moderne transportmiddel zijn er volop. Zonder uitzondering geloven ze in wat heet 'het disruptieve karakter' van de Hyperloop, waarmee personen en goederen supersnel in een bijna-vacuümbuis vervoerd worden. Het ultieme doel dat Hardt ermee nastreeft is een netwerk van Hyperloop-lijnen kriskras door Europa.

Dit ambitieuze project krijgt zijn basis in Groningen, waar parallel aan het Slochterdiep het European Hyperloop Center (EHC) is gepland: een drie kilometer lang testcircuit plus faciliteiten. Woensdagavond krijgen omwonenden uitleg over de plannen en de precieze locatie van de baan.

Idealisme

Uiteraard willen de investeerders in het EHC rendement op hun euro's, maar vaak zit er enig idealisme achter. Het Belgische fonds Venture Campus bijvoorbeeld investeert ook omdat de Hyperloop een enorme impact kan hebben op de samenleving en ecologie, zegt directeur James Troch van Venture Campus. 'Dit transportsysteem kan de CO2-uitstoot van regionaal vliegverkeer sterk terugdringen.'

Ook oud-profvoetballer Gregory van de Wiel, investeert met zijn fonds Block Party in Hardt Hyperloop omdat het 'de levens van onze kinderen kan verbeteren en de levensduur van de planeet verlengd'.

Wat levert de Hyperloop-testbaan op?

Bureau Berenschot heet eind vorig jaar de baten van een European Hyperloop Center (EHC) in kaart gebracht. Berenschot verwacht dat de testbaan in Meerstad allerlei innovatieve bedrijvigheid aantrekt, zoal dat ook gebeurt bij het Innovatiecluster Drachten. Er zijn drie scenario's uitgetekend voor de groei van het EHC-innovatiecluster. In het meest gunstige scenario kan het EHC rond de twintig miljoen aan belastinginkomsten per jaar genereren voor de regio en zou het voor meer dan 10.000 banen kunnen zorgen. In het scenario van beperkte clustervorming stijgen de belastinginkomsten met 1,25 miljoen euro per jaar en komen er 110 banen bij. 'De bandbreedte is groot', zegt een woordvoerder van Hardt. 'Veel is ook nog onduidelijk in deze fase van het project. De waarheid zal in het midden liggen.' Hij wijst verder op de kwalitatieve baten van de testbaan voor de regio zoals de bijdrage aan kennisverhoging en reputatie en de sociale, culturele en recreatieve waarde van het EHC.

Grote namen

Hardt heeft grote namen aan zich weten te binden. Zo is de Canadees Conrad Whelan financieel betrokken. De ingenieur was een van mensen die aan de wieg stond van taxibedrijf Uber. Ook mede-oprichter Paul van Keep van het softwarebedrijf Exact doet mee. Verder zijn er nog het Duitse fonds Freigeist Capital en investeringsmaatschappij InnoEnergy.

Hoeveel geld de investeerders elk beschikbaar stellen, blijft achter de schermen verborgen. Waarschijnlijk is durfkapitalist Kees Koolen via zijn energieconglomeraat Koolen Industries met een investering van meerdere miljoenen de voornaamste financier. Koolen is onder meer bekend als oud-topman van Booking.com.

Niet rond

De investeerders zijn bij elkaar goed voor veruit het grootste gedeelte van het budget van de bouw van het European Hyperloop Center (EHC). Maar daarmee heeft Hardt het geld nog niet rond. Daarvoor vraagt het bedrijf een subsidie van tien miljoen, afkomstig van overheden.

Alle betrokken partijen hebben er het volste vertrouwen in dat het met de begroting goed komt Hardt Hyperloop

De provincie Groningen heeft alvast getekend voor drie miljoen hiervan. Voor Hardt was de beschikbaarheid van dat bedrag trouwens een harde vestigingsvoorwaarde. Zonder dit geld zouden de ondernemers uit Delft niet eens zijn gekomen. Het Investeringsfonds Groningen van de provincie levert mogelijk nog een aanvullende regionale bijdrage.

Gesprekken

Hoe groot het begrotingsgat precies is, maakt Hardt niet bekend. Om het ontbrekende deel te dekken voert Hardt momenteel gesprekken op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

'In deze vroege fase wordt nog volop gewerkt aan het sluiten van de begroting', laat woordvoerder Maarten van de Pavoordt namens Hardt weten. 'Alle betrokken partijen hebben er het volste vertrouwen in dat dit goed komt.'

Partners

Naast de financiers heeft Hardt een aantal partners aan zich weten te binden zoals Schiphol, Deutsche Bahn, NS, Havenbedrijf Rotterdam, Tata Steel en bouwbedrijf BAM. Die laatste heeft de aanleg van het huidige Hyperloop-testbaantje in Delft grotendeels betaald. BAM zal mogelijk ook een deel van de bouwkosten in Groningen voor zijn rekening nemen.

