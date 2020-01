Kijk terug: Tou Eem... dit kraam je toch niet uit op de Grote Markt?

Vandaag komen we in actie tegen grensoverschrijdende reacties op Facebook. We zeggen 'Tou Eem', want het moet beter.

Meepraten? Graag! Ga daarvoor naar onze Facebookpagina.

'De strop weer invoeren en ophangen dat tuig!' 'De tering schoppen die linkse klootzakken.'

Als je dit soort teksten uitkraamt op de Grote Markt, zouden mensen je toch even vreemd aankijken. En als er een agent in de buurt zou zijn, zou die zich misschien wel afvragen of het om een strafbare bedreiging gaat.

Toch zien we dit soort reacties veel op Facebook. En dat willen we niet meer. Onze social media platforms moeten een plek zijn waar mensen zich veilig voelen om hun mening te geven en te discussiëren. Dat is nu te vaak niet het geval.

Je kunt alles over het probleem, de actie en onze uitleg daarover lezen op de speciale pagina Tou Eem.

Wat doen we vandaag?

We publiceren vandaag geen nieuwsberichten op onze Facebookpagina. In plaats daarvan zenden we twee keer live uit op Facebook. We publiceren vandaag geen nieuwsberichten op onze Facebookpagina. In plaats daarvan zenden we twee keer live uit op Facebook. De eerste is hierboven te zien en daarin stellen we het probleem op een opvallende manier aan de orde. Hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen Jan Brouwer geeft ook uitleg over waar de juridische grens ligt. Lucy van der Helm, directeur van Sire, praat met ons over de verruwing online.

Om 19 uur gaan we graag in gesprek met jou over het 'grijze' gebied. We leggen een aantal stellingen voor in de livestream via Facebook. We bespreken deze met Annemarie Heite (bekend van het aardbevingsdossier en zeer actief twitteraar), Willem Groeneveld (journalist Stadsblog Sikkom) en onze eigen redactieleden. Je kunt zelf actief deelnemen aan beide discussies via de reacties en tijdens de avonduitzending ook telefonisch (050 - 3 188 288) .

Wat is het probleem?

Een paar jaar geleden zagen we op Facebook een paar reacties per maand die niet door de beugel konden. Inmiddels zijn het elke dag meerdere berichten.

Je zou denken dat dit het werk is van trollen. Maar dat is niet waar. Als je op de profielen kijkt van deze pestkoppen, blijken het meestal 'normale' Groningers te zijn, echte mensen.

Vooropgesteld: nog steeds de meeste reacties op onze social-kanalen zijn respectvol. Het probleem ligt gelukkig bij een kleine minderheid, maar die is wel luidruchtig en bepaalt in toenemende mate de toon in discussies.

Veilige omgeving

Mensen die wat nuance in een discussie proberen aan te brengen, moeten het vaak ontgelden. Het leidt er toe dat deze middengroep, die in onze ogen nog steeds veruit de grootste is, zich steeds vaker stilhoudt.

Door van onze Facebookpagina weer een 'veilige' omgeving te maken, willen we juist deze groep mensen weer een stem geven. We hebben liever een kleinere community, met prettige en goede discussies, dan een groot bereik, met veel stoorzenders en haat.

Vanaf nu

Daarom gaan we strenger modereren op Facebook. Op onze algemene pagina blijft reageren wel mogelijk, maar worden reacties die niet door de beugel kunnen sneller verwijderd. Mensen die zich niet aan de regels houden worden vanaf nu direct geblokkeerd van de pagina.

Daarnaast openen we een nieuwe Facebookgroep waar al onze verhalen in komen te staan. Je kunt pas in de groep als je je aanmeldt en een aantal fatsoensregels onderschrijft.

Voordeel: een groep is niet openbaar maar besloten en daardoor makkelijker te modereren. Veiligheid is daarmee beter te garanderen. Bovendien kan ons publiek er zelf ook een discussie starten.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze actie? Ga dan naar de site van Tou Eem. Daar gaan we er nog dieper op in.

En vanavond om 19:00 uur nodigen we je natuurlijk van harte uit om mee te praten in onze discussie. Volg het op onze Facebookpagina.

