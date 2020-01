Fiets parkeren op Nieuwe Markt? Na een paar uur wordt-ie weggehaald

De gemeente Groningen is begonnen met het weghalen van fietsen die op de Nieuwe Markt worden geparkeerd. Sinds begin december is de nieuwe fietsenkelder bij het Forum de aangewezen plek om je fiets te stallen.

Eerst was de gemeente alleen 'publieksvriendelijk' bezig: zo hingen stewards kaartjes aan fietsen waarop duidelijk werd gemaakt dat de fiets op straat niet welkom was. Inmiddels krijgen foutgeparkeerde fietsen een sticker, en worden ze na een paar uur op een auto van de gemeente geladen.

Poelestraat

Officieel mag je je fiets ook niet meer in de Peperstraat, Poelestraat en Schoolstraat neerzetten. Ondanks waarschuwingen van de gemeente en borden in de straat lijkt nog lang niet iedereen dat begrepen te hebben.

De Poelestraat is nog steeds populair als fietsparkeerplek (Foto:Marten Nauta)



Fietsers die hun stalen ros in deze straten neerzetten worden daar door fietsstewards op aangesproken. Die vragen dan of de eigenaar zijn fiets in de nieuwe kelder wil zetten.

'Vanwege bouwwerkzaamheden moeten fietsers vanuit de Poelestraat nu nog omlopen om bij de fietskelder te komen', zegt een woordvoerder van wethouder Philip Broeksma. 'Daarom focussen we wat de handhaving betreft nu nog op de omgeving van de Nieuwe Markt.'

'75% vol'

Volgens de gemeente is de nieuwe fietsenkelder gemiddeld voor 75% vol. In die kelder is plek voor 1250 fietsen.

De kelder kampt met kinderziektes: zo brak iemand zijn been omdat de rolband naar de kelder glad was. Ook gaat het naar beneden duwen van de bovenste rekken in de kelder erg zwaar.

