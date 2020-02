Jaarwisseling kost Groninger gemeenten ruim 293.000 euro

Tijdens de jaarwisseling is voor 293.354 euro schade aangericht in onze provincie. Het hoogste schadebedrag komt voor rekening van de gemeente Groningen (104.065 euro); in de gemeente Appingedam (5000 euro) is de rekening het laagst.

Dit blijkt uit een rondgang van RTV Noord langs alle Groninger gemeenten. Het Hogeland maakte vandaag als laatste gemeente haar cijfers bekend.

Opvallend

Koploper gemeente Groningen zit dus met een kostenpost van ruim een ton. De stijging ten opzichte van vorig jaar is opvallend: toen bedroeg de schade (in de voormalige gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren gezamenlijk) ruim 28.000 euro.

Ook Oldambt springt in het oog. Die gemeente moet ruim 56.000 euro ophoesten. De materiële schade bedraagt 41.000 euro. Tel je daar de kosten voor het opruimen en het herstellen van de schade bij op, dan kom je op een totaalbedrag van ruim 56.000 euro, aldus de gemeente. 'Zo veel schade hebben we in Oldambt nog niet eerder gehad', zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Overzicht per gemeente (op alfabetische volgorde):

Appingedam

De gemeente Appingedam heeft een rustige jaarwisseling gehad. De kosten worden geschat op vijfduizend euro. Volgens een woordvoerder is er 'nauwelijks schade aangericht, hooguit een vernield verkeersbord'.

Delfzijl

De jaarwisseling kost Delfzijl 26.605,50 euro. Hier zijn voornamelijk borden, prullenbakken, putten en asfalt/straatklinkers vernield. Van de ruim 26.000 euro is 5.479 uitgegeven aan het opruimen van alle rommel.

Groningen

De gemeente Groningen heeft zoals gezegd meer dan een ton schade opgelopen tijdens de jaarwisseling en is met het precieze bedrag van 104.065 euro koploper in onze provincie.

De grootste kostenpost is het vervangen van de loopbrug aan de Meerpaal in Lewenborg: 60.000 euro. De gemeente heeft aangifte gedaan en hoopt de schade te kunnen verhalen op de daders.

Vorig jaar was de schade aan gemeentelijke eigendommen een stuk minder. Toen ging het om een bedrag van 28.221 euro.

Het Hogeland

De schade in de gemeente Het Hogeland bedraagt zo'n zestienduizend euro. 'Dit beeld wijkt niet af van voorgaande jaren', laat de gemeente weten. De schade bestaat vooral uit brandplekken op het asfalt en vernielde prullenbakken en borden.

Loppersum

De gemeente Loppersum is 6400 euro kwijt aan de jaarwisseling.

De gemeente laat weten: 'De preventieve kosten (aanleg vreugdevuren en tijdelijke verwijdering van prullenbakken) bedragen 2900 euro. De inzet van eigen personeel kost 1000 euro en de schade/herstelkosten zijn 2500 euro.'

Midden-Groningen

Het schadebedrag van Midden-Groningen is 23.459,50 euro tegen 31.250 euro een jaar eerder. Dit betekent dat er tijdens de afgelopen jaarwisseling voor 7.790,50 euro minder schade is toegebracht aan de openbare ruimte.

Huis vernield

Wel zijn er ernstige vernielingen gepleegd in Midden-Groningen. Zo raakte een huis aan de Oudeweg in Westerbroek flink beschadigd. Ramen werden vernield en zwaar vuurwerk werd naar binnen gegooid. De bewoners waren niet thuis.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn noemde het incident eerder 'te gek voor woorden'. 'Ik kan niet begrijpen wat de daders heeft bezield dit te doen', zei hij.

Oldambt

Oldambt heeft, zoals hierboven vermeld, een schadebedrag van 56.000 euro en dat is voor de gemeente uitzonderlijk hoog.

'Blijkbaar is het een soort van 'normaal' geworden dat prullenbakken en verkeersborden worden vernield en dat er brandjes worden gesticht. Ogenschijnlijk onschuldig, maar de kosten om dat te herstellen, zijn een stuk minder onschuldig', concludeert burgemeester Cora-Yfke Sikkema. Ze gaat aangifte doen van de vernielingen, omdat ze een 'statement' wil maken.

35 jaar oude boom omgezaagd

In Midwolda in Oldambt is bijvoorbeeld een grote boom omgezaagd, voor het oog van een grote groep mensen. 'Deze vorm van vernieling hebben we nog nooit gezien', vertelt Sikkema. 'We hebben het hier over een boom van 35 jaar oud. Die is niet zomaar vervangbaar. En dan heb ik het nog niet over de veiligheidsaspecten van het incident. Een behoorlijk dikke boom stortte neer op een brandend vuur, met een mensenmassa nabij. Dat had ook anders kunnen aflopen.'

De burgemeester gaat aangifte doen van vernieling. Ze roept iedereen die beeldmateriaal heeft van vernielingen, brandstichting of andere incidenten tijdens de jaarwisseling op om dit te melden bij de politie of de gemeente.

Pekela

De gemeente Pekela staat er heel anders voor: de schade bedraagt daar 14.000 euro. Dat is zesduizend euro minder dan vorig jaar.

De gemeente denkt dat dit positieve resultaat grotendeels te danken is aan het uitdelen van vuurtonnen. 'Daardoor waren er aanzienlijk minder vreugdevuren in de wijken. Het was rustiger op straat, er is minder schade aan de openbare wegen en toch was er sfeer en gezelligheid', zegt burgemeester Jaap Kuin van Pekela.

Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal schat dat de totale schade net onder de tienduizend euro ligt. Dat is minder dan vorig jaar. Toen bedroeg de schade dertienduizend euro.

Veendam

De jaarwisseling kost Veendam 8.604 euro. Dat is dertig procent minder dan vorig jaar. Er is voornamelijk schade aan borden, asfalt, straatwerk en putten.

Veendam laat al een aantal jaren een daling in de kosten zien. Enkele jaren geleden lag het schadebedrag nog tussen de 20.000 en de 30.000 euro. 'Maar iedere vernieling is er nog steeds één te veel', laat burgemeester Sipke Swierstra weten.

Westerkwartier

De schade aan gemeentelijke eigendommen in Westerkwartier bedraagt 13.500 euro. Het gaat vooral om schade aan afvalbakken, borden, bloembakken en bomen. De meeste kosten zijn voor de stort, meldt de gemeente.

Dit is duidelijk minder dan voorgaande jaren in Westerkwartier. De gemeente denkt dat dit deels ligt aan de mist, waardoor minder mensen de straat op gingen.

Westerwolde

In Westerwolde zijn, evenals voorgaande jaren, geen grote vernielingen aangericht. Het opruimen van vreugdevuren, rommel en het vervangen van vernielde verkeersborden is daar het duurst. Dit kost de gemeente in totaal 9.720 euro.

