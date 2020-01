Splinternieuw museum Storyworld opent zaterdag de deuren

Originele tekeningen uit de Disneyfilm The Lion King, een echte Loekie de Leeuw en dan kan je ook nog je eigen animatiefilmpje maken. Vanaf komende zaterdag in Storyworld, het museum voor strips, animaties en games in het Forum. Woensdagmiddag kreeg de pers alvast een rondleiding.

'Het was nog even zweten op het laatst maar het is gelukt, we zijn er klaar voor.' Trots loopt directeur Hans Poll door het splinternieuwe museum op de zesde verdieping van het Forum. 'Wat Storyworld uniek maakt is de combinatie van originele kunstwerken en de interactives. Verschillende generaties kunnen hier een leuke middag hebben', vertelt hij.

Vincent van Gogh van Barbara Stok

Direct na binnenkomst zien we werk van de Groningse striptekenaar Barbara Stok. 'Dat is een goed begin, vind je niet?', vraagt de directeur. 'Hier laten we zien hoe een verhaal wordt opgebouwd. Barbara Stok begint met research, hier zie je het script, de eerste schetsen. Zo zie je hoe ze het boek over Vincent van Gogh heeft gemaakt dat inmiddels in achttien talen is vertaald.'

Directeur Hans Poll laat Beppie alvast zien wat bezoekers allemaal kunnen beleven in Storyworld



Hier kan je gekke bekken trekken

In Storyworld staan meerder zogenoemde interactives. Dat zijn installaties waar bezoekers zelf iets kunnen doen. Van het maken van een korte animatie tot het spelen van een game. Poll houdt stil bij een van de grote schermen. 'Hier kan je gekke bekken trekken. Als je hier bijvoorbeeld boos kijkt dan kan je op het scherm zien hoe je een stripfiguurtje boos kunt laten kijken.'

Kinderen vermaken zich bij een van de 'interactives' (Foto:Marten Nauta)



Stripmuseum 2.0

'Ik noem Storyworld wel het Stripmuseum 2.0', vertelt Jan Willem de Vries, de programmeur van het museum. Voordat hij in het Forum aan de slag ging was hij werkzaam in het Stripmuseum aan de Westerhaven in de stad dat vorig jaar de deuren sloot. 'Storyworld heeft eigenlijk niks weg van het Stripmuseum. De games en animaties zijn er bij gekomen. De nadruk ligt heel erg op het maakproces, dus hoe strips, animaties en games worden gemaakt.'

Originele Loekie de Leeuw

Halverwege het museum valt het oog op een originele Loekie de Leeuw. 'We staan hier bij een wand over stop-motionfilms', legt De Vries uit. 'Dat zijn films waarbij de poppetjes beeldje voor beeldje worden gefotografeerd en dan steeds in een andere positie. Loekie de Leeuw is daar een bekend voorbeeld van. Dit is een originele Loekie die in de jaren '80 gebruikt is in de tv-reclames.'

Loekie de Leeuw, van 1972 tot 2004 niet weg te slaan van de buis (Foto:René Walhout)



Storyworld op de zesde verdieping van het Forum in Groningen opent aankomende zaterdag 11 januari de deuren.

