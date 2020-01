PvdA: 'Het wordt in Groningen steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden'

'Of het nu gaat om koop of huur, het wordt in Groningen steeds moeilijker om een betaalbaar huis te vinden', aldus Van der Laan woensdag tijdens de raadscommissie over het meerjarenprogramma Wonen 2020-2023.

Meer huurders naar commissie

Om de huurprijzen te kunnen verlagen zou de zogeheten geliberaliseerde huurgrens in de stad flink omhoog moeten. Van der Laan: 'Die grens ligt nu rond de 720 euro. Tot dat bedrag kunnen huurders naar de huurcommissie stappen om te laten controleren of ze niet teveel betalen voor hun woning.'

Het voorstel van de PvdA is om die grens te verhogen naar 1500 euro. 'Wij willen huurders zo bescherming bieden en ervoor zorgen dat er niet teveel huur wordt betaald.'

Woonplicht

Ook wil de fractie dat de door het gemeentebestuur onderzochte woonplicht, een maatregel bedoeld om beleggers te dwarsbomen, wordt ingevoerd. 'Daardoor krijgen ook starters weer een eerlijke kans om een woning te kopen.

De afgelopen twee jaar zijn er in de gemeente Groningen 2000 woningen bij gebouwd. Maar volgens Van der Laan is bijbouwen alleen niet genoeg. 'We zien bijvoorbeeld ook steeds vaker dat woningen per opbod worden verhuurd, waardoor alleen de dikste portemonnees nog kans maken. Dat is doorgeslagen marktwerking en heeft niets meer te maken met volkshuisvesting.'



Pilot

De overheid moet ingrijpen in de huurmarkt en zorgen voor een eerlijke verdeling van de schaarse betaalbare woningen, aldus de PvdA. 'De gemeente kan dit nu helaas zelf niet afdwingen. Daarom hopen wij dat de minister toestemming geeft voor een pilot met een verhoogde geliberaliseerde huurprijs in Groningen.



