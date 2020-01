'Gemeente en provincie hadden hyperloop-plannen niet geheim hoeven te houden'

Toen de gemeente en provincie Groningen nog met Zeeland in de race waren voor het testcentrum heeft Hardt wel om geheimhouding gevraagd. 'Maar het ging ons puur om de technologische aspecten', zegt Lamme.

Plannen hadden gedeeld mogen worden

'Dat de plannen er waren, had eerder gedeeld mogen worden', zegt de mede-oprichter. 'Maar', voegt hij toe, 'we zitten nog heel vroeg in het proces. Er is ook nog niet heel veel gedeeld wat besproken kán worden. Er is eigenlijk alleen nog maar een tekening gemaakt.'

Op die tekening staat dat er bij Meerstad een testbaan voor de hyperloop komt. De baan moet 2,6 kilometer lang worden, en geldt als Europees testcentrum.

Grimmige sfeer

Woensdagavond hield Hardt samen met de provincie en gemeente Groningen een informatieavond voor omwonenden. De zaal in Scharmer puilde uit. De sfeer? 'Een beetje grimmig', zegt Klaas Lageweg, één van de mensen die de Hyperloop in zijn spreekwoordelijke achtertuin krijgt.

'Er is niet duidelijk met ons gecommuniceerd', zegt hij. 'En blijkbaar hadden de gemeente en provincie de plannen ook sneller naar ons kúnnen communiceren. Dat hadden ze misschien wel beter uit mogen zoeken.'

Concrete antwoorden blijven uit

'Er zijn een hoop vragen gesteld, maar concrete antwoorden bleven uit', zegt Astrid, een andere bezoeker. Ze wil niet met haar achternaam genoemd worden. 'Het interesseert politieke partijen geen ruk wat inwoners van dit project vinden', zegt iemand in het publiek. In de zaal breekt applaus uit.

Er kwamen meer dan honderd mensen af op de bijeenkomst in Scharmer (Foto:Marten Nauta)



Applaus is er ook als iemand anders Hardt vermanend toespreekt. 'U heeft Groningen op de kaart gezet, maar niet op een manier waarop u trots mag zijn', zegt zij. Het tekent de sfeer. Die wordt door de één dus grimmig genoemd, de ander noemt het 'afwachtend, wantrouwend en heel kritisch.'

'Hier leren we van'

Hardt-mede-oprichter Sascha Lamme lijkt niet erg met de opmerkingen te zitten. 'Veel mensen willen meer betrokken zijn bij het proces. Dat is iets wat we meenemen, dat hebben we geleerd.'

'Hyperloop maakt amper geluid'

Volgens Lamme en Tim Houter, ook mede-oprichter, gaan de omwonenden de hyperloop amper horen. 'Het voertuig maakt in de buis amper geluid. Er is namelijk geen wrijving en geen luchtdruk', zegt Houter.

De pomp die de testbaan vacuüm moet trekken maakt wél geluid, voegt Lamme toe. 'En eigenlijk staat hij ook nooit aan. We zetten hem één keer aan, dan blijft de druk laag, en daarna hoeft hij eigenlijk niet meer aan.'

Volgens Lamme is het geluid daarvan te verwaarlozen. 'Het is minder hard dan een langsrijdende auto.' Hoewel bezoekers van de informatiebijeenkomst nog altijd kritisch zijn ('Er wordt geen specifiek aantal decibellen genoemd'), lijken de initiatiefnemers zeker van hun zaak.

Twee meter hoog

Volgens Lamme wordt de hyperloop twee meter hoog. 'Maar dat kan nog veranderen. We willen graag met de omgeving in gesprek over hoe het er precies uit komt te zien. Het kan dus nog lager worden.'

Niet bouwen in najaar

Dat de hyperloop er echt komt hangt, zo benadrukt ook wethouder Paul de Rook (D66) van de gemeente Groningen, van de procedures van de komende maanden af.

Volgens een ambtenaar van de gemeente wordt er in ieder geval niet in september al aan het project gebouwd. 'Omwonenden kunnen hun licht op de plannen laten schijnen en inspreken. Dat proces alleen al duurt minstens negen maanden.'

Wat als het drie jaar duurt?

Maar wat nou als alle procedures - omwonenden hebben eerder aangegeven desnoods rechtszaken te willen beginnen - nog veel langer duren. Blijft Hardt dan geïnteresseerd in de locatie bij Meerstad?

'Ja, zeker weten', zegt één van de initiatiefnemers. 'Ons doel is dat het wordt ontwikkeld. Daarover willen we in gesprek met de omwonenden. Zo gaat dat in een democratie: dat kan tijd vragen.'

'Omwonenden al te vroeg geïnformeerd'

Wethouder Paul de Rook laat weten omwonenden, ondanks de geheimhoudingsverklaring, al eerder te hebben geïnformeerd dan volgens hem formeel mocht.

'Dat hebben we een week voordat bekend werd dat Groningen de Hyperloop krijgt, gedaan. Theoretisch had het nog eerder gekund, maar we hebben geprobeerd om het meteen mee te delen toen het kansrijk werd dat Groningen de hyperloop kreeg.'

