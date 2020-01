Lopend Vuur: De hyperloop is luchtfietserij

Het zou in de toekomst de nieuwe vorm van vervoer kunnen worden: de hyperloop. In Groningen, bij Meerstad, komt een testcentrum

Je hebt het vast wel meegekregen, anders kun je er hier meer over lezen.

Buizenpost

Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking doet denken aan de aloude buizenpost. Of het systeem echt werkt, wordt onder andere in Groningen getest.

Omwonenden zijn niet blij met de komst. Ze vrezen overlast. Wat denk jij? Is de hyperloop over een aantal jaren een nieuw vervoermiddel voor ons of gaat de hyperloop er nooit komen?

Op onderstaand kaartje is te zien waar de Hyperloop moet worden aangelegd



Ons Lopend Vuur

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze Facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Minder rijden door benzineprijs?

'Als benzine nog duurder wordt, dan ga ik minder rijden', luidde ons Lopend vuur van woensdag. De meerderheid, 72 procent, trekt zich niets van de benzineprijs aan en blijft de auto pakken. 28 procent overweegt dat wel te gaan doen als de prijzen blijven stijgen. Er stemden 5.679 mensen.