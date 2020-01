Rondje Groningen: ransuilmeldingen overspoelen de mailbox

In dit Rondje Groningen komen we terug op het Rondje van gisteren over de matras van Marjet Woldhuis. Daarnaast blijkt een oproepje in de media spontaan tot het overlopen van een mailbox. En hebben we weer mooie plaatjes uit de provincie.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de grote hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere verhalen in de app en op de site.

1) Matras krijgt tóch tweede leven

Gisteren twitterde Marjet Woldhuis, fractievoorzitter van 100% Groningen, enigszins verbolgen dat de IKEA een matras van twee maanden oud - dat Woldhuis noodgedwongen moest ruilen - zomaar weggooit. Zonde, vindt ze. Maar dat verhaal verdient enige nuance.

2) In het straatbeeld

De architectuur in Stad kenmerkt zich op diverse plekken nog weleens door een mengelmoes tussen historisch en modern, maar dit staaltje nieuwbouw in de Nieuwe Ebbingestraat knipoogt overduidelijk naar het verleden. Een compliment waard, vindt twitteraar Peter Michiel.

3) Grunnegs Hoop

Wat Aans sloeg de handen ineen met Wia Buze en dat leverde de plaat 'Grunnegs Hoop' op. Onze eigen Niiwino Geertsema, die aan de wieg stond van de samenwerking tussen beide artiesten, kreeg ook een rolletje in de videoclip die vandaag gelanceerd werd.

4) Voetjes van de vloer

Dat leeftijd geen rol speelt om eens goed los te gaan op de muziek, bleek gisteren in woonzorgcentrum Damsterheerd in Appingedam wel. Goed voetenwerk, hoor!

5) Orde in de wanorde

In Groningen kijken we niet zo snel meer op van de vele duizenden fietsen in - vooral - Stad. Over de grens heerst er nog wél altijd stijgende verbazing over. Zo vindt Lior het prachtig om te zien hoe er stallingen zijn ingeruimd in het stadscentrum. Vinden wij stiekem ook mooi.

6) Ransuil-alert

Sinds Avifauna Groningers opriep om ransuilen te gaan tellen, stromen de meldingen binnen. Heb je er eentje gespot, dan weet je waar je moet zijn.

7) Kleurrijk jaar

Dikke pluim, alleen al voor het idee!

8) Gronings dialect

Dit is wat vijfeneenhalf jaar Groningen kennelijk met je doet.

9) Dudok gaat nu toch echt op de schop

De kogel was al door de kerk over hoe het er uit moet komen te zien, maar er is u ook echt begonnen met de verbouwing van Dudok in Stad.

10) Rijksuniversiteit Groningen The Movie

The University of Groningen has een nieuw filmpje gemade. Het is fully in English. Het kijken van het filmpje moet nieuwe studenten aantrekken.

11) Eggballs

We blijven nog even internationaal. De Engels televisieserie Broadchurch zou namelijk zomaar in Groningen te zijn opgenomen.

