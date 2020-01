Wat Aans maakt videoclip over 'alles wat de provincie mooi en lelijk maakt'

Het nummer was al een aantal maanden te beluisteren, maar de single Grunnegs Hoop van Wat Aans en Wia Buze is nu ook voorzien van een officiƫle videoclip. En niet zomaar eentje, want in de clip is geprobeerd om het Groningen-gevoel weer te geven.

'Alles wat onze prachtige provincie bezighoudt, mooi maakt en lelijk maakt, komt in de videoclip naar voren', laten Rik Baptist en Teun Heuvel van Wat Aans weten. De videoclip is de grootste productie die Wat Aans ooit heeft uitgebracht en is bedacht en gemaakt door filmmaker Paul Bezuijen uit Hoogezand.

Ook diverse andere zaken komen in de clip naar voren, zoals 'het Groninger zijn, het dialect en de Groningse omgeving', leggen de mannen uit. 'Hou dat in stand en blijf vooral trots op deze prachtige provincie. Hou hoop, Grunnegs Hoop.' Het nummer is het vierde en laatste nummer van het gelijknamige album dat vorig jaar werd uitgebracht.

Helder idee

De samenwerking tussen Wat Aans en Wia Buze kwam op een bijzondere manier tot stand. RTV Noord-radiopresentator en Wat Aans-fan van het eerste uur Niiwino Geertsema kreeg een helder idee en was van mening dat beide artiesten elkaar weleens goed zouden kunnen versterken.

Geertsema peilde zowel bij Wat Aans en Buze of ze enthousiast waren om eens samen de studio in te duiken, wat uiteindelijk tot de productie van Grunnegs Hoop leidde. Als dank kreeg hij een bescheiden rolletje in de videoclip, die hieronder te bekijken is.

