Viertal FC Groningen onder 13 staat te popelen voor Eurocup Delfzijl

Het kwartet talenten kijkt vooral uit naar de ontmoetingen in de poulefase tegen de buitenlandse ploegen. 'Het zijn natuurlijk wel heel grote clubs, maar we gaan ons best proberen te doen om zo hoog mogelijk te eindigen', zegt Sverre.

Finale

Hoog eindigen deed FC Groningen onder 13 jaar wel bij de vorige editie. In de finale werd nipt verloren van Bayern München. Het viertal was daar getuige van en staat nu te popelen om zelf op het kunstgras hun kwaliteiten te laten zien.

De afgelopen weken stonden de trainingen in het teken van het indoortoernooi in Delfzijl. 'We spelen sowieso al vaak vier-tegen-vier-partijtjes en we hebben voor de vakantie een keer getraind in het Indoor Soccer Centre. Deze week staat vooral in het teken van de voorbereiding op de Eurocup', vertelt trainer Jeroen Scholma.

Arsenal, Valencia, Fortaleza, Sparta en Ajax

FC Groningen komt in de groepsfase vijf keer in actie. Arsenal, Valencia, Fortaleza, Sparta en Ajax zijn daarin de tegenstanders.

'Ik kijk vooral uit naar de wedstrijden tegen Arsenal en Valencia. Dat zijn teams die voor de eerste keer meedoen', vindt Mats. Daarnaast wordt de confrontatie met Ajax belangrijk. Vorig jaar werd er twee keer gewonnen van de Amsterdammers, waarvan één keer na strafschoppen. 'Hopelijk gebeurt dat dit jaar weer', spreekt Lars hoopvol uit.

