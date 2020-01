NVM: Stad Groningen heeft nog steeds de krapste woningmarkt van Nederland

Wil je een huis kopen in Groningen? Dan sluit je aan in een lange rij met woningzoekenden. Volgens makelaarsvereniging NVM heeft de stad Groningen momenteel de krapste huizenmarkt van ons land.

Ook in de provincie blijft het aantal verkochte woningen afnemen. In het vierde kwartaal van 2018 werden in onze provincie 1556 woningen verkocht. In dezelfde periode van 2019 waren dat er 1414, een daling van 9 procent.

Bijna niks meer te koop

Daarmee wijken Stad en provincie Groningen af van het landelijke beeld, dat juist een gemiddelde stijging van ruim 3 procent in het aantal transacties laat zien.

Vooral in de stad Groningen staat bijna geen huis meer te koop, constateert de NVM in haar rapport over het vierde kwartaal van het afgelopen jaar. De woningen, 599 stuks, die wel te koop werden gezet, wisselen gemiddeld in iets meer dan drie weken van eigenaar. Landelijk duurde dat gemiddeld 37 dagen.

Prijsstijging

De krapte op de huizenmarkt heeft uiteraard gevolgen voor de gemiddelde verkoopprijs. Die is in de provincie Groningen de afgelopen drie maanden met bijna 11 procent gestegen, vergeleken met dezelfde periode in 2018. Landelijk is dat 8 procent.

Opvallend is dat ook Appingedam te maken heeft met een toenemende schaarste. In deze gemeente stond in het laatste kwartaal een woning gemiddeld 25 dagen te koop voordat die werd verkocht. In Het Hogeland daarentegen stonden de aangeboden huizen gemiddeld meer dan honderd dagen te koop.

