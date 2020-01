Judoka Kim Polling geopereerd aan knie

Don’t worry, I’ll be back soon! 🔥Het afgelopen jaar werd ik door littekenweefsel in mijn knie zodanig belemmerd tijdens judotrainingen, dat we besloten hebben tot het laten weghalen hiervan. Wat afgelopen week gedaan is door professor Kerkhoffs. Uiteraard baal ik dat ik de Grand Slam van Parijs (9 februari) zal gaan missen, maar elke keer maar halve judotrainingen kunnen maken, was pas echt balen en frustrerend.Natuurlijk stond ik ook niet bepaald te springen om weer een operatie, maar aan de andere kant is het een behoorlijke opluchting dat ik binnenkort weer kan trainen zonder een protesterende knie. En daar heb ik richting de Olympische Spelen zelfs het overslaan van Parijs graag voor over.