De posters die Willem Kolvoort al dertig jaar maakt ter promotie van de concerten in poppodium Vera in de stad Groningen hebben een plekje gekregen in het Groninger Museum.

Daar was donderdagavond de officiële opening van de tentoonstelling 'Willem Kolvoort 30 jaar Vera Posters'.

Dierenfiguren

De posters van Kolvoort zijn speels, fantasievol en humoristisch en door het gebruik van dierenfiguren gaat er ook vaak iets vertederends van uit.

'Mensen vinden dieren gewoon heel erg leuk', zei Kolvoort donderdagavond bij de opening van zijn tentoonstelling.

Liefde voor natuur

Eigenlijk wilde Willem Kolvoort biologie studeren maar hij was niet goed in exacte vakken en werd hij kunstenaar, maar zijn liefde voor de natuur zie je terug in vrijwel alle posters die hij de afgelopen 30 jaar heeft gemaakt.



'Het is natuurlijk heel bijzonder en raar om in een museum te hangen', vindt Kolvoort. 'Want wat ik maak is gebruikersgrafiek. Als het concert is geweest dan heeft het geen doel meer. En het leuke is: d'r worden regelmatig posters gemaakt voor concerten die al uitverkocht zijn. Eigenlijk is het dan zinloos maar ik vindt dat wel heel erg leuk.'

Eigen stijl

Het kon allemaal zo ontstaan omdat Vera geen beperkingen en nauwelijks eisen stelt aan de posters. 'Ja de bandnaam moet er leesbaar opstaan, maar dat is het dan wel zo'n beetje.' En zo heeft Kolvoort in 30 jaar tijd zijn eigen stijl ontwikkeld.

De expositie Willem Kolvoort 30 jaar Vera Posters is te zien van 10 januari tot en met 7 juni 2020. En aanstaande zondag is er in het Radio Noord-programma Noordmannen aandacht voor de tentoonstelling van Willem Kolvoort.

