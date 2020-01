Trend in bevingsgebied: run op huizen die versterkt moeten worden

Niet alleen huizenverkopers in de stad Groningen zijn hun woning snel kwijt, ook in Appingedam gaan huizen als warme broodjes over de toonbank. De reden? Er is grote vraag naar woningen die versterkt moeten worden.

Uit de cijfers die makelaarsvereniging NVM donderdag presenteerde blijkt dat Stadjers het snelst hun huis verkocht hebben. Afgelopen kwartaal was dat gemiddeld 24 dagen.

Appingedam in trek

Maar in Appingedam hoeven verkopers gemiddeld slechts één dag langer te wachten, zegt makelaar Sjirk de Jong namens NVM.

'Appingedam was altijd wel in trek, maar er was ook altijd wel wat aanbod. Dat aanbod is flink afgenomen. Als er nu woningen op de markt komen, heb je binnen no time vier of vijf kijkers.'



Mensen denken: Die oude woning koop ik, want dan krijg ik daar over een jaar of drie een nieuwe woning voor terug Sjirk de Jong - NVM

Run op oude huizen

De versterkingsoperatie in dit gebied speelt daarbij een grote rol, zegt De Jong.

'Er is een run op oude woningen die in de loop van de tijd versterkt gaan worden. Je ziet dat mensen denken: die oude woning koop ik, want dan weet ik dat ik daar over een jaar of drie een nieuwe woning voor terugkrijg.'

Hogere huur mogelijk

Ook zie je dat beleggers geïnteresseerd zijn in woningen die voor versterking in aanmerking komen, constateert De Jong.

'Want in die nieuwe woningen heb je bijvoorbeeld betere isolatie. Daardoor kan er meer huur worden gevraagd en zijn mensen ook bereid om dat te betalen, want je kunt besparen op je energiekosten.'



Een koper in Stad kan gemiddeld maar uit 1,4 woningen kiezen Sjirk de Jong - NVM

Krappe markt in Stad

Terug naar de situatie in Stad, want daar staan momenteel maar zo'n tweehonderd woningen te koop. Dat is niet veel volgens De Jong. 'Dat betekent dat een koper in Stad gemiddeld maar uit 1,4 woningen kan kiezen.' Dit wordt de krapte-indicator genoemd.

'In een normale markt is de krapte-indicator 5. Dus zijn er voor kopers gemiddeld vijf woningen beschikbaar. Als je dat omrekent naar hoeveel woningen er dan te koop staan, kom je al op ongeveer zeshonderd woningen.'

Stadskanaal uitzondering

Vrijwel overal in de provincie zijn de huizenprijzen dan ook gestegen. Uitzondering is Stadskanaal. Maar volgens De Jong ligt dat vooral aan het type woningen dat verkocht is.

'In Stadskanaal zijn slechts een beperkt aantal woningen verkocht in het duurdere segment. Je moet je voorstellen dat als er vorig jaar tien tussenwoningen en twee grote boerderijen zijn verkocht en dit jaar maar elf tussenwoningen en geen enkele boerderij, dat de gemiddelde koopsom dan omlaag gaat.'

Snel bijbouwen

Op de vraag wat er nu moet gebeuren is De Jong vrij gedecideerd: er moeten woningen bij komen.

'Het ligt in onze provincie nauwelijks aan de stikstofproblematiek dat er niet snel woningen bij worden gebouwd. Het zijn vooral de gemeentelijke procedures die te lang duren om tot nieuwe woningbouwprojecten te komen. Plannen die er liggen, komen niet snel genoeg van de grond.'

