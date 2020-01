Man reed rond met kwart miljoen; OM eist celstraf voor witwassen

Een 32-jarige Stadjer was 'even vergeten' dat hij een tas gevuld met bankbiljetten op de achterbank van zijn auto had staan. Nonsens, zei de officier van justitie.

Die eiste een gevangenisstraf van zeventien maanden tegen de man, voor het witwassen van ruim 266.000 euro.

Zeven zakjes hennep

De Stadjer werd op 5 juli 2018 op de Noorderhaven in Stad aangehouden, omdat hij slingerend rondreed in zijn auto. De agenten roken niet alleen hennep, maar vonden ook zeven gripzakjes met die softdrug in de wagen. De man reed onder invloed. Op basis van de gevonden hennep waren de agenten bevoegd om de wagen verder te onderzoeken.

Op de achterbank lag een laptoptas met een slotje.

'Van mijn zusje, zitten schoolspullen in', zei de man. De agenten maakten de tas daarop open. Die was volgestouwd met bankbiljetten. De man verklaarde nu dat dit kasgeld was van zijn pizzeria in de Stad. Hij was 'even vergeten' dat die tas al een paar dagen in de auto lag.

Witwassen

De man werd daarop aangehouden op verdenking van witwassen. In zijn zaak vonden de agenten een stroomstootwapen en een busje pepperspray. De verdenking tegen de man werd vervolgens uitgebreid met verboden wapenbezit. De man kon de herkomst van het vele geld niet verklaren. Ook zijn boekhouder wist niets van het bedrag af.

In de berg biljetten zaten vele coupures van 200 en 500 euro. 'Dit geld wordt niet gebruikt in het legale betalingsverkeer', zei de officier van justitie. Volgens hem wijst alles erop dat dit geld van een misdrijf afkomstig is.

'Drugshandel? Drugskoerier? Mensenhandel? Dat weten we niet', zei de officier.

Geen legale inkomsten

Omdat de Stadjer geen legale inkomsten aan kan geven, is een 'redelijk vermoeden van schuld' volgens de aanklager voldoende om witwassen te bewijzen. De Stadjer dreef een onderneming, maar hij staat niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basisregistratie Personen. Hij verblijft bij zijn ouders in de Stad.

De man heeft zich volgens de officier bewust niet ingeschreven, zodat hij ook voor de Belastingdienst buiten beeld bleef. De fiscus vordert (los van deze strafzaak) 70.000 euro van de man. Zijn pizzeria is inmiddels op de fles.

De rechter doet over twee weken uitspraak.