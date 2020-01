Trots in Bad Nieuweschans: 'Het dorp is steeds mooier geworden'

Trots overheerst in Bad Nieuweschans. Na vier jaar handen uit de mouwen steken, ligt het dorp er een stuk fraaier bij. En dat was hard nodig ook.

'Bad Nieuweschans begon te verloederen, maar het dorp is steeds mooier geworden', zegt Harm-Arend Meijer. Als één persoon weet hoe het dorp zich ontwikkelt is hij het. Meijer wordt in 1946 geboren en getogen in wat dan nog Nieuweschans heet. Ook is hij sinds jaar en dag secretaris bij de plaatselijke Dorpsbelangen.

'Ze noemen mij wel eens de burgemeester van Bad Nieuweschans, dat vind ik wel grappig. Maar het hoeft niet perse hoor', zegt hij bescheiden.

Dorp aanpakken



We gaan even terug naar een jaar of vijf geleden. Meerdere dorpsbewoners steken hun koppen bij elkaar. De reden: Bad Nieuweschans verloedert en het aantal inwoners neemt af. Het wordt tijd dat het dorp onder handen wordt genomen. De gemeente Oldambt wil helpen en stelt geld beschikbaar.

Nu het geld is geregeld, kan het dorp worden aangepakt. Meijer: 'Er ligt op dat moment al een behoorlijk wensenlijstje. Tegenover Thermen -voorheen Fontana- ligt een stalen brug die wel wat vrolijkheid kan gebruiken. Er moet ook meer groen komen, denk dan bijvoorbeeld aan rozen en hyacinten.'

Bloembakken

Meerdere perkjes geven Bad Nieuweschans meer kleur en aan de brug worden bloembakken gehangen. En zo zijn er talloze kleinere projecten die het dorp steeds een beetje meer uitstraling geven.

De grootste uitdaging is het viaduct aan de Hamdijk. Rij je het dorp binnen of ga je richting Stad, dan is er geen ontkomen aan: een kille, grijze, betonnen constructie. 'Dat is op dat moment echt een doorn in het oog', zegt Meijer. Onder het motto: vele handen maken licht werk worden de in totaal twintig pilaren geschilderd. Bovenin worden LED lampjes geplaatst.'

Tegenslagen

Zodra nagenoeg alle projecten ten einde zijn, gaat het mis. Het is de bedoeling dat in november dit jaar op een feestelijke manier wordt stilgestaan bij de verfraaiing van Bad Nieuweschans. Totdat Meijer ontdekt dat vandalen bij het viaduct zijn geweest.

'De eerste keer zijn er teksten op gekalkt. Ik ben die kant op gegaan met verf en een kwast om het over te schilderen.' Enkele dagen later staat Meijer er weer. Niet om te verven, maar om te sausen.

Het lijkt dan opgelost. Maar kort daarna slaan de vandalen weer toe. 'Er is met graffiti gespoten en een deel van de lampjes zijn gesloopt', zegt Meijer. Schilders komen langs en herstellen de schade. Ook de lampjes worden gemaakt.

Mooi moment



En dan is het morgen eindelijk zover. Na vier jaar samenwerken, wordt een symbolische punt achter het project gezet. Meijer: 'Ik ben echt heel erg trots. Ook op iedereen die heeft meegeholpen. Op naar het volgende project!'

Dorpsbelangen Bad Nieuweschans zit namelijk niet stil. Er ligt alweer een nieuw wensenlijstje. 'Er is een aantal voetpaden dat niet op elkaar aansluit. Dan moet je over het gras of over de weg lopen. Ik ga er vanuit dat dat op termijn ook opgelost gaat worden.'

Vrijdagmiddag om 17:00 is de afsluiting van het project. Daarbij zijn wethouder Bard Boon, Dorpsbelangen, betrokken instanties en inwoners bij aanwezig.

