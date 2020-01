Ter dood veroordeelde komt niet opdagen in Groningse rechtbank

De Nederlander Shardyone S. (31) had donderdagmiddag voor de politierechter in Groningen moeten verschijnen wegens mishandeling van een vrouw en politieagenten, in 2017.

S. kwam echter niet opdagen, en wel met reden: hij zit in Marokko achter slot en grendel te wachten op zijn executie. In dat land kreeg hij namelijk de doodstraf voor een vergismoord in datzelfde jaar.

Zoon van Marokkaanse rechter

Shardyone S., geboren op Curaçao, schoot in november 2017 samen met de Nederlander Edwin R.M. vanaf een motor de 29-jarige zoon van een Marokkaanse rechter dood. Dit gebeurde op een vol terras voor het café La Crème in Marrakech. Bij de schietpartij raakten ook twee mensen gewond.

Al snel werd duidelijk dat de twee zich vergist hadden. Het doelwit van de aanslag was namelijk café-eigenaar en cocaïnesmokkelaar Mustapha el F. uit Amersfoort.

De aanslag op F. komt voort uit een conflict met de crimineel Ridouan Taghi. F. zou een foto van de neef van Taghi hebben gemaakt.

Kon niet komen

S. moest donderdagmiddag dus voor de politierechter in Groningen verschijnen, maar vanwege zijn straf in Marokko kon hij niet komen. In Stad had hij zich moeten verantwoorden voor het mishandelen van een vrouw, bijna drie jaar geleden.

Toen hij daarvoor werd aangehouden zou hij zich hevig hebben verzet. Tijdens het tegenstribbelen zou hij ook agenten hebben mishandeld door ze te schoppen, bijten en in het gezicht te spugen.

Twee keer uitgesteld

De zaak werd eerder twee keer uitgesteld. De eerste keer omdat er te weinig capaciteit was bij de rechtbank, de tweede keer omdat er onduidelijkheid was over de verblijfplaats van S. Het vermoeden bestond toen overigens al dat hij in Marokko was opgepakt.

De politierechter vond de zaak te ingewikkeld en schoof de zaak daarom door naar de meervoudige strafkamer. Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Niet voor het eerst

Het is overigens niet voor het eerst dat S. voor een Nederlandse rechtbank moest verschijnen. Hij groeide op in Amsterdam Zuidoost waar hij samen met Edwin R.M. bekend stond als straatcrimineel. Beiden zijn meerdere keren veroordeeld, onder andere voor vuurwapenbezit en straatroven.