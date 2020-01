Alfa-college wil permanente oplossing voor loslatende geveltegels

Het gebouw telt ongeveer een miljoen tegeltjes.

Op dit moment staan er weer hekken om de school. Woordvoerder Joyce Dekker: 'De afgelopen dagen zijn er door de aannemer tegeltjes afgehaald die niet goed vastzaten.'

'We gaan nu kijken hoe we het permanent kunnen oplossen. Dan moet de school waarschijnlijk weer in de steigers', aldus Dekker. 'De tegeltjes moeten opnieuw vastgemaakt worden en deze keer goed.'

Oorzaak

Aannemer Jorritsma Bouw BV heeft de oorzaak gevonden: het probleem blijkt te liggen aan de lijm. Reinier Bron, woordvoerder van Jorritsma: 'We zien dat de tegels en de lijm onvoldoende hechten en dat het tijdens een langere periode van vocht ontbindt.'

In 2015 leek er ook al een oplossing gevonden, maar die was volgens Bron niet afdoende. 'De hoeken blijven erg kwetsbaar, ook met het nieuwe idee. Daarom verwijderen we nu alle tegeltjes die loszitten, ook die op de gevels.'

Geen risico

Volgens Bron is er niet echt sprake van gevaar geweest. 'Er is geen risico geweest omdat de tegels niet los op het gebouw zitten, maar vast zitten aan een mat. Als een tegel los zit valt die dus niet zo snel naar beneden.'

De aannemer is in gesprek met leveranciers om een beter product te bedenken. Ondertussen zal het witte gebouw wat zwarte plekken krijgen, want alle loszittende tegels gaan eraf.

Lees ook:

- Gevelsteentjes gloednieuw gebouw Alfa-college laten los (2015)